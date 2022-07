Kisumu se narodil roku 1997 v Mnichově a v sedmi letech byl přesunut do rakouského Schmidingu, kde až doposud žije v mládenecké skupině. V Zoo Praha by se měl stát otcem.Zdroj: Zoo SchmidingKisumu se podle něj má stát vůdčím samcem v novém pavilonu. "Je to dvojnásob dobrá zpráva: příchod Kisuma umožní mít ve skupině další mláďata a s Duni bude v Praze pokračovat příběh naší slavné Moji. Duni je totiž její jediná dcera," doplnil Bobek v tiskové zprávě.

Zatím se vyřizují všechny formality a povolení potřebné k tomu, aby Duni mohla přijet ze Španělska a samec Kisumu z Rakouska. Bobek by si přál, aby si noví obyvatelé trojské zoo mohli co nejdříve zvykat na novou skupinu i nový pavilon, který se slavnostně otevře 28. září.

PODÍVEJTE SE: Gorily se v pražské zoo přestěhovaly do nového pavilonu

Na začátku června se skupina goril z pražské zoo rozdělila. Samice Shinda, Kijivu a Kamba a nejmladší samec Ajabu se přemístili do nové expozice, kde je doplní Duni a Kisumu. V původním pavilonu v nejnižší části zahrady zůstal samec Richard se svými syny Kiburi a Nuru. Zvířata si na novou situaci zvykla lépe, než chovatelé čekali, řekl dnes Bobek v České televizi.

Richardova linie je v evropském chovu zastoupena natolik, že již nesmí mít mláďata. Pokračování chovu goril má proto zajistit nově příchozí samec.

Kisumu se narodil roku 1997 v Mnichově a v sedmi letech byl přesunut do rakouského Schmidingu, kde až doposud žije v mládenecké skupině. "Na rozdíl od našeho Richarda, jehož linie je již tzv. přereprezentovaná, a tudíž již nesmí mít další mláďata, Kisumu má mnohem lepší ranking a měl by se u nás stát otcem," uvedl ředitel pražské zoo. Také Duni podle něj dostane šanci mít vlastní mládě.

Gorila Moja dospěla, ale stále je pro každou legraci

Nový pavilon goril v pražské zoo se návštěvníkům otevře 28. září. Expozice bude největším výstavním prostorem zoo v Troji, stála přes 262 milionů korun. Budova v horní části zoo má rozměry přibližně 56 krát 56 metrů. Venkovní výběhy pro zvířata zaujímají 3000 metrů čtverečních. První zvířecí obyvatelé pavilonu jako guerézy pláštíkové, kočkodani Brazzovi a krysy obrovské se do nových prostor začali stěhovat na konci května.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. Její jméno ve svahilštině znamená První. Gorilka se stala miláčkem zahrady, proudily za ní davy návštěvníků. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno. V roce 2013 se jí narodila samička Duni, která se nyní vrátí do rodiště své matky.