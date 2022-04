„Provozovatelé otevírají své kobky, otevřené už jsou všechny. Počasí není úplně nejlepší, ale to není důvod mít zavřeno,“ řekl správce náplavek Dušan Sahula. Většina kobek nabízí k posezení i vnitřní vytápěné prostory. Od středy se má sice mírně oteplit, sluníčko by však na vltavské břehy mělo více zasvítit až o víkendu. Z pohledu správce čeká náplavky technicky náročná sezona. Před dokončením je zasíťování Dvořákova a Rašínova nábřeží. „Práce na Rašínově nábřeží pokračují s ohledem na provoz náplavky tak, aby dopady pro veřejnost byly co nejmenší. Změna se očekává na Hořejším nábřeží, kdy bude vypsána architektonická soutěž na úpravu části Hořejšího nábřeží v úseku mezi Palackého a Jiráskovým mostem,“ říká Sahula.