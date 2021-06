OBRAZEM: Speleologové zmapovali systém dopravních štol pod lomem Amerika

Skupina členů České speleologické společnosti se vydala do západního překopu systému dopravních štol lomu Amerika. Aktualizují mapy, které tvoří do nejmenších detailů už třicet let předseda organizace Geospeleos Michal Mayk Kolčava. „Při té příležitosti si pořídíme i nějaké fotografie míst, která jsme si předem vytipovali,“ doplnil fotograf a jeskyňář Martin Majer z organizace Jeskyňáři Tetín.

Štoly lomu Mořina. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Vstup se nachází ve skanzenu areálu lomu Mořina. Své brány otevírá návštěvníkům pouze jednou za rok. Turisté prohlížející si lomy Velká a Malá Amerika často ani netuší, že se pod jejich nohama nachází rozsáhlé bludiště chodeb, které je jednou z nejtajemnějších míst na Berounsku. Jeskyňáři vyrazili skrze tak zvaný Budňanský překop na západ směrem k Malé Americe. Jedná se o chodbu, která byla vyražena mimo těžební ložisko a sloužila především jako dopravní spojení. Na ní navazují další odbočky do jednotlivých lomových lokalit, jako je například Lom Nová XII a Stará XII. OBRAZEM: V lomu Mořina u Tetína se těží v pěti těžebních patrech Přečíst článek › Se štolami se pojí i pověst o vojákovi wehrmachtu Hansu Hagenovi. Podle ní byl voják v lomovém území ke konci druhé světové války při ústupu nacistických vojsk zapomenut. Hagenovi tak nezbylo nic jiného než se před postupující spojeneckou armádou schovat v komplexu štol. Ve štolách se prý ukrýval několik let, až se z něj stal pochmurný stín, který splynul s temnotou tajemných chodeb. Od té doby se traduje, že pokud někdo zazvoní na kovový gong, který dříve horníci používali ke zvukové signalizaci, jež se nachází na křižovatce u Hagenovi štoly, pro toho si duch mrtvého vojáka do roka a do dne přijde. Zájemce provedou po zdejších štolách členové spolku Hagen Mořina.