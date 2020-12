Očekávaná ledovka ranní komplikace v dopravě nepřinesla

Bez velkých dramat se ve středních Čechách obešel silniční provoz v pondělí po ránu, kdy místy bylo možno možné očekávat problémy. Pro západní část kraje totiž vydali meteorologové výstrahu před ledovkou: namrzajícím mrholením či drobným deštěm, což by mohlo přinášet trable řidičům i chodcům. Počasí však bylo milosrdné, jako by i na ně dolehla blížící se atmosféra vánoční pohody. Možnost namrzajících srážek však není vyloučena až do očekávaného vánočního oteplení.

S asi nejvýraznějšími komplikacemi se setkali řidiči mířící po dálnici D5 směrem na Prahu od Hořovic, Žebráku či Zdic. Zdrželi se v koloně před Berounem, kterou měla na svědomí nehoda u sjezdu na Králův Dvůr. Na 22. kilometru se srazila dvě auta, načež vozovka zůstala zasypána troskami. V protisměru pak zhruba na stejné úrovni bylo třeba po půl deváté dávat pozor na odstavené osobní auto. To zůstalo sát kvůli poruše v odstavném pruhu na 23. kilometru, avšak průjezdu nebránilo. Vážnější komplikace v dopravě však hlášeny nebyly, byť ne všude se vše obešlo úplně bez problémů. Třeba průjezd po silnici I/18 na Příbramsku, což je frekventovaná spojnice Příbrami a Sedlčan, také zkomplikovala nehoda. U obce Dubno se osobní auto střetlo se srnou; naštěstí bez zranění lidí. Kraj žádá o výjimku pro zpřístupnění skanzenů. Aspoň to chce zkusit Přečíst článek › Také Pražská integrovaná doprava mohla na svém webu ráno zveřejnit informaci, že veřejná doprava jezdí v pořádku a cestující vozí podle jízdních řádů: „V současné době neprobíhají žádné mimořádnosti.“