Ochránce ústavních činitelů dostal trest za hrozby politikovi

Dokonce až na úrovni nejvyššího vedení Ochranné služby Policie ČR se řešily – a také trestaly – slovní šarvátky cloumající politickou scénou v Kolíně. V tiskové zprávě klubu krajských zastupitelů ANO na to upozornil středočeský radní a předseda kolínské oblastní organizace hnutí Martin Herman. A bylo to tak, že Herman informoval o tom, co se přihodilo Hermanovi. Jemu samotnému.

Středočeský radní pro oblast investic a veřejných zakázek Martin Herman. | Foto: DENÍK/Zdeněk Hejduk