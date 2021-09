Starostům však současně kladl na srdce, aby koordinátorovi očkovacího týmu příslušného k jeho okresu nevolali ve chvíli, kdy zájem projeví pouze jednotlivec. „Abychom neplýtvali vakcínami, pohonnými hmotami a časem zdravotníků, vždy budeme potřebovat, aby v obci, případně na trase, bylo připraveno šest, případně deset zájemců o očkování doma. Počty vycházejí z množství dávek v jedné ampuli – u vakcíny Pfizer je to šest dávek a u Moderny deset,“ osvětlil souvislosti. Na konkrétních termínech očkování se pak starostové mají domlouvat přímo s koordinátory jednotlivých týmů.

Očkování, o něž zájem už výrazně polevil, se většinou jen mírně posunulo; někdy i v rámci jedné budovy či areálu. K výjimkám patří Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, jejíž tým očkování přesunul z domu kultury do prostor v pečovatelském domě v Havlíčkově ulici (a nadále pokračuje i s očkováním zájemců z řad veřejnosti v budově kina v Mnichově Hradišti, avšak již s omezeným provozem).

„Kromě toho, že za očkováním musí o pár desítek metrů dál, nikdo nic nepoznal,“ shrnul, jak se většinou projevily aktuální změny. Od sklonku srpna totiž končil provoz velkých vakcinačních center, jež byla na jaře zřizována převážně v sálech kulturních domů a sportovních halách (nebo třeba v kongresovém sále kutnohorské galerie) – přičemž se do těchto prostor postupně vrací jejich původní náplň.

Změna v očkování proti koronaviru byla ve středních Čechách poklidná; rušení velkých očkovacích center se obešlo bez komplikací. Deníku to potvrdil krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

