Na rozdíl od nedávné minulosti, kdy se jim středočeské nemocnice ozývaly s tím, že je třeba zrušit již přidělený termín, protože očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech je akutní nedostatek a potřebné je aplikovat druhé dávky těm, kteří už byli očkovánu dávkou první, se nyní situace mění.

Vyčkávat na zvací SMS

Do Středočeského kraje už dorazila první dodávka dalšího typu očkovací látky schváleného Evropskou agenturou pro léčivé přípravky – v tomto případě se jedná o vakcínu proti onemocnění covid-19 produkovanou firmou Moderna. Ve středu tak očkovací centra v kraji mohla nově zpřístupnit termíny pro zájemce o očkování z řad nejstarších seniorů. Ti, kteří byli vybráni, dostávají zvací SMS zprávy. Ostatním nezbývá než čekat, až SMS dorazí i jim. Snažit se někam telefonovat nebo získat přednost jinak stejně nic neurychlí.

Prozatím se příslib očkování s určením konkrétního místa, data a hodiny týká stovek středočeských seniorů. Očekává se však, že dodávky budou pokračovat, a tudíž by se v dohledné době mohlo dostat i na další čekatele z řad seniorů ve věku 80 let a více, kteří jsou již zaevidování v centrálním registračním systému. Do toho se stále mohou zapisovat další zájemci z této věkové kategorie – není však třeba provádět opakovanou registraci v případě těch, jimž byl dříve zrušen již rezervovaný termín aplikace vakcíny: jejich registrace v systému nadále zůstává v platnosti.

Různé cesty k registraci

Noví zájemci se mohou registrovat prostřednictvím internetové adresy registrace.mzcr.cz; ať už sami, nebo s pomocí někoho ze svého okolí. Potřebovat k tomu ještě budou svůj mobilní telefon. Registraci je možné zvládnout také telefonicky s pomocí operátorů centrální linky s číslem 1221. Podle vládního Covid portálu se lze obrátit i na další infolinky – například v Kladně funguje telefonní číslo 601 621 621, v Jesenici na Praze-západ 720 951 250, v Nehvizdech čísla 326 992 523 nebo 724 191 245, v Hořovicích 311 545 341 či v Kutné Hoře 327 710 291. Centrálně je v provozu také bezplatné číslo Linky seniorů Elpida 800 200 007 (volba 1).

Středočeský kraj nabízí pomoc při registraci díky partnerství se společností Chytrá péče na lince 800 124 111. Kraj také zřídil vlastní portál s internetovou adresou ockovani.kr-stredocesky.cz, kde jsou k dispozici aktuální informace. V běžné pracovní době kraj dále provozuje bezplatnou informační linku 800 710 710 – a dotazy k očkování se zaměřením na střední Čechy lze také pokládat prostřednicím e-mailové adresy covid@kr-s.cz.