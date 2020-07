Odběrové místo na testování nákazy covidem-19 v Kolíně, které se o víkendu mimořádně otevřelo v reakci na rostoucí počet nakažených na Kutnohorsku, navštívilo dnes 13 lidí. ČTK to řekl ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel. Podle něj jde o minimum lidí, všichni testování měli doporučení od hygieniků nebo praktických lékařů. Na Kutnohorsku začala dnes kvůli ohnisku nemoci v Církvici platit přísnější hygienická opatření.

Testování - koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

V Kolíně dosud odběrové místo fungovalo jen ve všední dny, kvůli rostoucímu počtu nakažených na Kutnohorsku bude až do odvolání fungovat i v sobotu, a to vždy od 7:00 do 12:00. V neděli pak bude odběrové místo pro lidi k dispozici v Kutné Hoře ve stejný čas.