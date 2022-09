Na twitterovém profilu se jménem primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se o víkendu objevilo hodnocení: „Na rovinu. Kdyby takhle servírovali jídlo mým dětem ve školní jídelně, tak tam jako rodič vlítnu.“ S výtkou adresovanou starostce Prahy 5 Renátě Zajíčkové (ODS), která prý měla rázně zasáhnout. Magistrát to podle něj udělat nemůže. „Řeší to hygiena – a lidé mají samozřejmě možnost vyjádřit se za čtyři týdny ve volbách, protože městská část Prahy 5 je suverénním zřizovatelem,“ uvádí.

Z profilu Zajíčkové přišla odpověď, že magistrát konat může: „Stačilo by jednat profesionálně a věcně, nikoli zneužívat kauzu po vlastní zviditelňování a politické útoky. Jen tím před volbami zakrýváte vaši vlastní neschopnost řešit problémy konstruktivně, lidsky a v zájmu obyvatel Prahy.“ Nechybí ani odkaz na dopis, který starostce Zajíčkové adresovali v červnu rodiče některých z dětí, které danou mateřskou školu navštěvují. Ohrazují se proti některým zvěstem o tom, co se tam má odehrávat, i proti volání po změnách v pedagogickém sboru – a starostku, jež je i pedagožkou, žádají o pomoc při zklidnění situace ve školce.

Na twitteru se rozpoutala obsáhlá diskuse. Stanoviska jsou různá: od slov odsuzujících vedení školky a její kuchyně i městské části až po odmítání zneužití kauzy v politickém boji – s vytahováním údajně letitého problému právě před volbami. A nechybí ani pochybnosti, jak to vlastně se servírováním jídla doopravdy bylo. Měly děti z odpadových pytlů opravdu jíst – nebo se jídlo v igelitu uchovávalo v rámci kuchyně?

Třeba uživatel Jakub Pavlík se proti argumentům starostky ohrazuje: „Podpisy rodičů osmi dětí? U sebe na gymplu taky servírujete v pytlích?“ Zaznělo také, že podstatně početnější je skupina rodičů vyjadřujících nespokojenost s poměry ve školce. A třeba Tomáš Veverka odpovídající Zajíčkové má jasno: „Přesně to říkáte. Stačilo, abyste s námi komunikovala věcně, a hlavně upřímně – a mohlo to dopadnout vše jinak. Například vyhazovem kuchařky, namísto odchodem třetiny učitelek a části dětí.“

Nechybí však ani vážné pochybnosti. „Vařila jsem 30 let v jedné MŠ v Praze. Nezlobte se, to není reálně možné, aby to byla pravda,“ píše třeba Hana Macková. A Pavel Braun primátorovi radí: „Možná z vaší pozice by bylo dobré kontaktovat hygienu, rodiče a něco si o tom zjistit, než jen koukat na TV Nova,“ odkázal na televizní zprávy, které rozpoutaly aféru v širším měřítku. „Nechci se nikoho zastávat, ale nevěřím, že by toto léta procházelo – na hygieně ani u rodičů.

Pytlování jídla prý trvalo roky

Právě zmiňovaná televize Nova na využívání pytlů na odpad ve školkovém stravování, což mělo trvat přes deset let, upozornila. S tím, že některé učitelky na problém upozorňovaly (třeba Vendula Petelíková se televizi svěřila, že nakonec dala výpověď), nicméně náprava se nedostavila. Cituje i předsedu výboru Spolku rodičů při Mateřské škole Kroupova Pavla Kuropatu, který se obává možného uvolňování škodlivin do jídla.

Nova také s odkazem na svůj zdroj informovala o údajném kamarádském vztahu starostky a ředitelky školky. Uvedla dále, že stejná školka se měla stát i předmětem zájmu České školní inspekce – kvůli řešení vyváženosti stravy a chování jedné učitelek.