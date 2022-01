Olbramovické parkování P+R chce kraj stavět ještě letos

Pokud přípravy půjdou podle plánu a nezkomplikuje se cesta ke stavebnímu povolení, s jehož získáním se předběžně počítá do léta, ještě letos by se mělo kopnout do země. Motoristům čekajícím na vybudování záchytného parkoviště P+R v Olbramovicích s očekávanou kapacitou 181 míst, což se chystá jako stavební akce kraje, to ve čtvrtek slíbil radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Parkoviště P+R. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Singr

SUvedl to v souvislosti s aktuálním rozhodnutím rady kraje, která přijala doporučení zastupitelům odsouhlasit bezúplatné převedení potřebného pozemku poskytnutého obcí Olbramovice do vlastnictví kraje. Takové rozhodnutí, jež by mělo padnout na jednání zastupitelů v pondělí, lze vnímat nejspíš jako formalitu. Zvlášť když smlouvu kraje s obcí, z níž převod pozemku vychází, zastupitelé odkývli již v září. Obce schvalují nové příspěvky na veřejnou dopravu. Velká města říkají ne „Poté můžeme začít se samotnou přípravou projektu a dopracováním projektové dokumentace,“ uvedl Borecký, co bude následovat. Parkoviště P+R v blízkosti nádraží, kde zastavují i rychlíky jezdící na Benešov a Prahu či opačným směrem na Tábor a České Budějovice, by podle očekávání mělo sloužit řidičům přijíždějícím k vlaku vlastním autem nejen v oblasti Voticka a dalších částí benešovského okresu, ale i ze Sedlčanska v příbramském okrese. Krajský úřad ve čtvrtek potvrdil, že hejtmanství pokračuje i v přípravách dalších lokalit pro vybudování parkování typu P+R, kde bude možné přestupovat z auta na veřejnou dopravu směřující do Prahy. V příštím roce by se mělo začít stavět v Čerčanech (parkoviště s 248 místy), v plánu jsou dále Úvaly (260 míst) a ve spolupráci se Správou železnic rovněž Hostivice (480 míst).