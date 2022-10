Během víkendu došlo na dokončení stavebních úprav v levé polovině vozovky a jejich přenesení do pravé poloviny. S tím souvisí i změna dopravního omezení s převedením provozu na levou polovinu, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. S poznámkou, že změna se týká pouze opravovaného jízdního pásu, tedy směru jízdy na Příbram. „Pro řidiče v pásu na Prahu to žádnou změnu neznamená,“ uvedl Buček.

Ve směru na Příbram začalo v neděli 2. října frézování v uzavřené pravé části. Tam má stavební ruch panovat do 29. října, kdy dojde k přeměně dopravního omezení na již poslední, třetí etapu. „V návaznosti na další postup opravy je uzavřena také výjezdová a nájezdová větev exitu 18 Mníšek pod Brdy obsluhující pravý jízdní pás dálnice – tedy směr na Příbram. Obě tyto větve budou rovněž opraveny v rozsahu jejich vozovkového krytu a odvodnění,“ konstatoval Buček. S tím, že po dobu uzavírky pravé části mimoúrovňového křížení bude provoz převeden na značené objízdné trasy, po kterých by se mělo jezdit do 2. listopadu.

Objízdné trasy na exitu 18 dálnice D4 u Mníšku pod Brdy ve směru jízdy na Příbram:

* Za uzavřenou nájezdovou větev:

Silnice III/11626 (ulice Pražská, náměstí F. X. Svobody a ulice Dobříšská v Mníšku pod Brdy) – silnice III/11625 – exit 21 Kytín a dálnice D4 (směr Strakonice)

* Za uzavřenou výjezdovou větev:

- Směr Mníšek pod Brdy: dálnice D4 (směr Strakonice) – exit 21 Kytín – silnice III/11625 – silnice III/11626 (ulice Dobříšská, náměstí F. X. Svobody a ulice Pražská v Mníšku pod Brdy) a dále podle místní úpravy provozu

- Směr Nový Knín: exit 14 Řitka – silnice III/1024 – silnice III/11510 a silnice II/116 (směr Mníšek pod Brdy); dále podle místní úpravy provozu



Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR