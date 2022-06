Od dnešního dne j kvůli plánované údržbě a opravám uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24. Provoz je do 1.7. převeden na vedlejší dráhu 12/30. Více na ➡ https://t.co/9UqAq4ah58 pic.twitter.com/3IDGZUTGY5 — Prague Airport (@PragueAirport) March 28, 2022

Na druhou stranu není ani málo těch, kteří rádi pozvednou zrak a mohutné stroje nad sebou pohladí očima. Tak se na twitteru vyjádřil uživatel Janek Rubeš, vystupující na sociální síti coby Kluk z Prahy: „Kéž by to tak vydrželo dýl: miluju pozorovat letadla ze zahrady.“ Ono je to vlastně jak kdy, připojil rovněž na twitteru Tomáš Blažek: „Super, máme to rádi – ale přes den; ne když lufťáky vozí travel ve tři ráno…“

Nová opatření pomohou zvýšit bezpečnost

Údržba a opravy na hlavní dráze pokračují podle původních předpokladů, konstatovala Divíšková. Platí tedy už v zimě oznámený termín dokončení. „Předpokládám, že hlavní dráha bude otevřena 1. července v odpoledních hodinách,“ řekla mluvčí Deníku. S dodatkem, že jestliže se létá přes vedlejší dráhu, provoz na letišti není nijak omezený.

Dokonce pokračuje i videopřenos z letiště, na webu hojně sledovaný: kamera se z hlavní dráhy přestěhovala na vedlejší, takže starty a přistání mohou mít zájemci před očima i na dálku. Tento stav se protáhne na tři měsíce.

Plánovaná údržba a odložené opravy začaly 28. března. Tradiční údržbu doprovázejí úpravy technického i stavebního rázu, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu, uvedl ředitel provozu letištních ploch Václav Válek. Klíčové jsou podle jeho slov především rekonstrukce pojezdové dráhy B vedoucí na ranvej a navýšení kapacity části kabelovodu pro světelné zabezpečení dráhy. „Tyto dvě akce jsou časově nejnáročnější a mají největší přínos pro zvýšení provozní bezpečnosti,“ konstatoval Válek. Úpravy hlavní dráhy vycházejí ze závazných požadavků Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA).