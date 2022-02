Označníky zastávek autobusů se začaly měnit. A budou ještě mnohem víc

Změny začínají novými tabulemi

„Instalace nových vývěsních tabulí proběhla již na autobusovém nádraží ve Slaném – a s jejich umístěním se postupně počítá i do dalších měst a obcí Středočeského kraje,“ připomněl Buchetka. Krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) v souvislosti s obnovou uvedl, že ke komfortnímu cestování patří i kvalitní zastávka včetně označníku. Upozornil, že nejprve bylo třeba vyřešit převedení těchto zastávkových cedulí do správy kraje, což se podle jeho slov nedařilo v podstatě od revoluce až do loňska. „Nyní můžeme konečně s obnovou označníků začít. Vzhledem k jejich množství to bude projekt na několik let,“ řekl Borecký.

Nymburská nemocnice může přijít o část ukrajinských zaměstnanců

Co se bude dít, přibližuje ředitel IDSK Zdeněk Šponar: označníky budou nejen opraveny a vylepšeny, ale také postupně dojde na sjednocení jejich podoby s převahou nových barev dopravního systému PID: červené a šedé. „Naší snahou je rovněž cestujícím zajistit maximální možnou míru informací, proto jsem rovněž rád za instalaci nových vývěsních tabulí,“ poznamenal ředitel IDSK.

Dopravní značka s údaji navíc

Zastávkový označník je vlastně dopravní značkou – a jeho vzhled a umístění tak musí vyhovovat ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích i technické normě ČSN 73 6425-1. Samotná dopravní značka, zpravidla se symbolem dopravního prostředku, je v horní části: v hlavě označníku. Pro cestující jsou však podstatné další dostupné informace. K dispozici bývají údaje o názvu zastávky, tarifním pásmu a zastavujících linkách (s uvedením čísla, případně směru).

Prodavačka Tatiana: Své děti do války posílat nechceme, ať si bojují politici

Spodní část tvoří informační prostor s jízdními řády, informacemi o tarifu a případnými dalšími dopravními informacemi; někdy jsou k dispozici i elektronické odjezdové panely třeba i s údaji o aktuálním zpoždění spojů či počtu minut zbývajících do příjezdu.

Pokud označník není v pořádku a potřebuje urgentní opravu, jejich správce nabízí občanům e-mailovou adresu oznacniky@idsk.cz. Jejím prostřednictvím mohou lidé závadu nahlásit.