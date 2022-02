S uznáním a obdivem, ale současně i s velkými plány hovořili ve čtvrtek radní o Hrabalovi nejen tam, kde se slavný autor podle vlastních slov cítil nejšťastnější a ze svého okolí čerpal každodenní inspiraci, ale i na místě jeho posledního spočinutí. Právě v den, kdy uplynulo 25 let od jeho úmrtí v roce 1997, se vydali uctít jeho památku položením věnců a zapálením svíček na hřbitov v Hradištku na Nymbursku. A zavítali i do nedaleké rekreační osady v oblasti Kerska, již Hrabal zvěčnil ve své tvorbě.

Právě tam stojí Hrabalova chata, kde autor dlouhodobě pobýval a psal – a kvůli tomu loni krajští radní i zastupitelé odsouhlasili její odkoupení od soukromých vlastníků, když inzerát ukázal, že je na prodej. S cílem vybudovat tam za přispění odborníků z Památníku národního písemnictví expozici, která v moderním střihu přiblíží Hrabala se vším všudy. Včetně jeho vztahu právě k tomuto místu. Prohlédli si i výstavku nově nalezených předmětů z Hrabalovy pozůstalosti, které se objevily při přebírání chaty od původních majitelů.

Potěšení, že se tuto chatu podařilo koupit, vyjádřila přímo na místě hejtmanka Petra Pecková (STAN): hovoří o jejím zachování pro veřejnost. „Tenhle příběh není o ceně nemovitosti a pozemku, ale především o ceně kulturně historické. Podařilo se nám kupní cenu snížit ze 12 milionů na 9,9, a tak jsme usnesením rady a zastupitelstva hrabalovsky a s nadsázkou zvolali: Nekupte to, když je to tak levné! A koupili jsme,“ poznamenala. S upozorněním na sobotu, kdy poprvé bude mít veřejnost navštívit místo, kde Hrabal strávil třicet let života, kde vznikly Postřižiny, Něžný barbar nebo Obsluhoval jsem anglického krále. A k vidění tam stále budou autentické předměty z Hrabalovy pozůstalosti, které kraj získal společně s chatou.

Výročí Hrabala a Formana připomenou nahlédnutí do jejich životů

Co bude následovat, přibližuje středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): trvalému zpřístupnění chaty pro veřejnost mají předcházet rozsáhlejší přípravy. Letos by mělo dojít na projekt. „Máme v plánu oslovit studenty architektury, aby se na projektu vybudování stálé expozice podíleli. V příštím roce pak bude probíhat rekonstrukce – a finální otevření by se mělo uskutečnit na jaře roku 2024, kdy si připomeneme 110. výročí narození Bohumila Hrabala,“ shrnul Švenda chystaný postup.

Polabské muzeum, které chatu dostalo správy po jejím získání krajem, jedná o spolupráci při přípravě expozice také s Památníkem národního písemnictví. Vychází z loni podepsaného memoranda o spolupráci na vybudování památníku a uchování Hrabalova odkazu, k níž se zavázalo ministerstvo kultury – a už tehdy u toho zástupci Památníku národního písemnictví nechyběli.