Navzdory covidovým omezením v podobě zákazu popíjení alkoholu na veřejnosti, uzavření barů, hospod a restaurací, klientů obou protialkoholních záchytných stanic ve Středočeském kraji loni příliš neubylo. Záchytka v Příbrami hlásí proti roku 2019 jen nepatrný pokles. A v Mladé Boleslavi dokonce nárůst v řádu desítek lidí.

Záchytka. Ilustrační foto. | Foto: Archiv

V Příbrami loni na záchytce nocovalo 170 lidí, o rok dříve 172. „Bylo to překvapení, očekávali jsme, a to vzhledem k vyhlášeným nouzovým stavům, včetně uzavření hospod, že se to vše promítne více,“ sdělila Jana Klímová, která je pověřená vedením stanice.