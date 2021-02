V Kolíně má vzniknout nové parkoviště v Seifertově ulici, další parkovací místa přibudou také v rámci rekonstrukce ulice Na Magistrále. Dohromady mají obě lokality nabídnou desítky stání. Další plány má místní nemocnice, která chce vybudovat parkoviště pro až čtyři sta vozidel v sousedství na místě někdejších zahrádek. Plocha má přitom sloužit zaměstnancům i návštěvníkům nemocnice.

Podobně vysoký počet, přes čtyři sta míst, by měl nabídnout parkovací dům v Neratovicích na Mělnicku, jehož stavbu by místní radnice ráda zahájila. Záležet ale bude na penězích. „V případě přidělení dotací chceme zahájit stavbu parkovacího domu ještě letos,“ uvedl starosta města Roman Kroužecký. Parkovací dům by sloužil i jako P+R v návaznosti na nové stanice autobusů a vlaků v Mánesově ulici.

Parkování řidičů, kteří cestují do práce v jiných městech veřejnou dopravou a k zastávkám jezdí svými auty, řeší také Rakovník. S parkovištěm, které má vzniknout u vlakového nádraží, má zmizet letitý problém s parkováním nejen u vlakového, ale také u autobusového nádraží. Stavbu nového parkoviště donedávna brzdil původní územní plán, který přestal platit v polovině února. „Aktuálně jsme ve fázi podání žádosti o stavební povolení, poté může následovat budování. Předpokládáme, že se začne ještě letos," uvedla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Stejnou cestou jako Neratovice se už loni vydal Benešov, kde se do parkovacího domu u nádraží vejde 182 aut a 50 jízdních kol. Na náklady 169 milionů korun přitom městu přispěla dotace.

Další čtyři dvoupatrová parkoviště vznikla na benešovských sídlištích. Ale stále to nestačí. K řešení problémů s parkováním má pomoci generel dopravy. „Zhotovitel už má analytickou část, ale k dopracování celého generelu potřebuje také průzkum dopravního zatížení. Právě to však kvůli koronaviru, zákazům a menšímu počtu aut v provozu nebylo možné loni objektivně zjistit,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský, podle kterého se počítá s tím, že v celém širším centru města bude parkování zpoplatněno.

Z generelu dopravy bude vycházet při svých záměrech rovněž Kutná Hora, kde by se letos nových parkovacích míst měli dočkat řidiči u trafostanice v Šipší. „Další parkovací místa vzniknou realizací opatření navrhovaných generelem dopravy, ale na jejich konkretizaci se teprve pracuje. V rozpočtu je na ně navržena částka milion korun,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr.

V Nymburce vyroste nové parkoviště před budovou policejního ředitelství. „Ve spolupráci s policií připravujeme nové parkoviště na volném prostranství v blízkosti křižovatky ulic Boleslavská a Zbožská. V nejbližší době město vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedla mluvčí nymburské radnice Pavla Kukalová. Radnice také nechala vypracovat studii parkovacího domu u Elišky.

Města čekají na schválení rozpočtů

Další středočeská města jsou zatím ve fázi plánování. „Tím, že ještě nebyl schválený letošní rozpočet, je to trochu komplikovanější. Měla by se dělat projektová dokumentace na parkoviště u stadionu a dvě parkovací věže,“ uvedla mluvčí boleslavské radnice Šárka Charousková.

Na schválený rozpočet čeká také největší středočeské město Kladno. Zároveň bude záležet i na tom, jak ho ovlivní aktuální situace kolem daňové legislativy a koronaviru. Podle mluvčí kladenské radnice Lenky Růžkové loni ve městě přibyly desítky parkovacích míst. „V minulém roce byla dokončena další etapa výstavby 12 parkovacích míst v Mostecké ulici a rozšíření parkování v ulici J. Čapka. V rámci rekonstrukce průtahu II/118 město rekonstruovalo nebo vystavělo nové parkovací pruhy v ulicích Dukelských hrdinů, Gen. Klapálka, Milady Horákové a Železničářů,“ připomněla Lenka Růžková.

Také v Králově Dvoře na Berounsku se zabývají plány do budoucna. „Budeme se věnovat přípravě výstavby parkoviště na sídlišti Nad Stadionem,“ připomněla mluvčí radnice Romana Šimková. Město chce stavět parkoviště pro 50 až 80 vozidel na pozemku, který je zatím v soukromém vlastnictví. Nejdříve tak musí zajistit projektovou dokumentaci, aby se ještě letos mohla uskutečnit směna pozemků.

Parkovací místa by mohla ve městech přibýt i díky nové pravomoci, kterou radnice získaly: cesta k odstranění vraků odstavených v ulicích je nyní jednodušší. Například v Příbrami by takhle mohli během dvou měsíců získat skoro sto volných parkovacích míst. Podle starosty Jana Konvalinky radnice aktuálně řeší 95 případů odstavených vozidel, jejichž majitelům jsou postupně zasílány výzvy k nápravě. K odtahu vozidla může dojít teprve po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty od doručení výzvy. Téměř polovina řidičů přitom po výzvě auta už odstranila.