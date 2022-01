Nebylo to jej klamné zdání: pátrání skončilo. „Z naší strany nebudeme zatím pokračovat,“ řekla Deníku policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podle jejích slov k tomu není důvod, jestliže dosavadní výsledek byl negativní a nenašly se žádné indicie, které by na přítomnost šelmy v okolí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ukazovaly. K dispozici je jen izolované svědectví, které nepotvrzuje nic dalšího. „Nebyly nalezeny žádné stopy a spatření medvěda v okolí nehlásil nikdo jiný; vrtulník s termovizí také nic neobjevil,“ uvedla mluvčí k nedělní akci. Najít se podařilo jediný otisk zvířecí tlapy, který vyvolal pozornost – a následné vyhodnocení ukázalo, že jde o stopu psa.

Odstřelit medvěda u Boleslavi by byl trestný čin, říká šéf ZOO. A nabízí pomoc

Výskyt odrostlejšího mláděte medvěda, na něž se prý chvíli díval z bezprostřední blízkosti, než zvíře uteklo, ohlásil rybář, který se v Houštce objevil zcela náhodně; když se vydal zkontrolovat slepé rameno Labe. A přijel autem – pokud by se snad někdo chtěl ptát, zdali si předtím nepřihnul. Nepochybuje o tom, co viděl: jen pár metrů od něj byl skutečně medvěd. Stoprocentně.

Stejně jistý si je svědek, který spatřeného mladého medvěda ohlásil v pátek ráno, když ho viděl vcelku nedaleko – byť již na Mělnicku. Jde o zkušeného myslivce, který v té chvíli seděl za volantem autobusu. Zvířete, které podle něj nemohlo být ničím jiným než medvědem, si všiml kousek od silnice nedaleko obce Čečelice; za obcí směrem na Konětopy. Následné prohledávání udané oblasti, do kterého se pustili myslivci společně s policisty z obvodního oddělení, však žádný další poznatek nepřineslo.

Nová zpráva o výskytu medvěda v přírodě: opět od Staré Boleslavi

Také z loňska pocházejí zprávy o náhodném spatření medvěda na Praze-východ. Počátkem prosince se myslivci snažili vysledovat stopy po jeho přítomnosti u Hlavence severně od Staré Boleslavi. Vycházeli ze svědectví prý sice spolehlivého, ale jen ojedinělého. Už v březnu byl výskyt medvěda na Praze-východ hlášen u autobusové zastávky Všestary: mezi Mnichovicemi a Strančicemi. Shodné mají všechny případy to, že se následně nenašlo nic, co by svědectví oznamovatelů potvrzovalo.