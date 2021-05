Nikoli však jen se jménem; i s jeho myšlenkami, které se osvědčily. Prověřila je desetiletí. Vévoda z Edinburghu, který před měsícem zemřel ve věku 99 let, tento program pro dlouhodobý rozvoj mladých lidí založil, když mu bylo pětatřicet. V roce 1956. Funguje dodnes – a tak úspěšně, že ročně se do něj zapojuje 1,3 milionu účastníků ve více než 130 zemích světa.

Při své čtvrteční návštěvě středočeského krajského úřadu to připomněl výkonný ředitel Národního centra Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) Tomáš Vokáč. S hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) podepsal memorandum o spolupráci. Mladých Středočechů, kteří se zapojují, by tak mělo přibývat.

Každý v něčem vynikne

Na školách, které se do vzdělávacího programu podporujícího cílevědomost a vytrvalost zapojily, se podle slov programového ředitele organizace Michala Ježe účastní obyčejně 10–20 studentů či žáků; tam, kde ředitel na tuhle aktivitu klade důraz, to bývá i víc. A rozhodně nejde jen o ty, kteří jsou ve škole premianty. Či o ty, jejichž rodiče dobře znají význam slova ambice. Především se jedná o středoškoláky, ale zapojují se i osmáci a deváťáci. Pod vedením DofE s nimi ve volném čase pracují jejich pedagogové.

V tomto případě jde o neformální vzdělávání založené na zážitkové pedagogice. Mladí lidé si sami podle svých zájmů volí nejen oblast, ve které se chtějí zlepšit (často to bývají znalost cizích jazyků, hra na hudební nástroj nebo cíl v oblasti sportu; může však jít třeba i o navrhování oblečení nebo dejme tomu vaření), ale také se zaměřují na projekt prospěšný okolí. „V rámci dobrovolnictví tráví mladí lidé čas se seniory, cvičí psy, pomáhají v mateřských školách nebo uklízejí odpadky,“ přiblížil Vokáč tuto činnost.

Třeba dívky z nymburského gymnázia ale dokonce otevřely bufet pro spolužáky, jehož výtěžek umožnil klučinovi z dětského domova účast na basketbalovém soustředění ve Finsku. Či regionální manažerka Eva Benešová upozorňuje na covidovou výzvu z hotelové školy v Poděbradech, kdy šlo o dopisy pacientům vinohradské nemocnice, nebo pro projekt Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou, který dětem vyrůstajícím v dětském domově zprostředkoval aktivity, jež děti jinak mohou vidět doma: šití, háčkování, vaření.

Do třetice se pak chystají na skupinovou vícedenní expedici, pro niž si také volí vlastní cíle: podle Vokáčových slov to byly třeba poznávání památek, výšlap do hor, ale například i sledování kvality vody v rybnících. K tomu patří i splnění dalších podmínek: mimo jiné si skupina musí uvařit alespoň jedno teplé jídlo denně. Platí ale i zákaz používání elektroniky, takže se putuje pěkně postaru: jen s mapou a kompasem.

Ani mobily nejsou povoleny; skupina může mít jen jeden telefon pro nouzové situace. Právě s tím někdy mají problém … nikoli samotní účastníci, ale jejich rodiče, jejichž děti takto často opouštějí domov poprvé – a oni si nedovedou představit, že by s nimi nebyli v kontaktu. Řeší se to tím, že doprovod průběžně umisťuje fotografie na facebook, aby se rodiče mohli každý den podívat, co se na výpravě odehrává, připomněla regionální manažerka Benešová.

Dobré zkušenosti z dřívějška

Při podpisu krajského memoranda Deník zaznamenal, že ředitel Vokáč a krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) si tykají. Ano, znají se z dřívějška: Vácha jako starosta obce Psáry už v roce 2019 s DofE podepsal dohodu o spolupráci a poskytování příspěvku.

„V tomhle jsme byli u nás první obcí a příkladem pro ostatní,“ řekl Deníku. Přičemž hovoří jen o samých pozitivních zkušenostech. Nyní očekává další rozšiřování programu ve středočeských školách – ale i dalších školských institucích. „Mám radost, že naše školy, domy dětí a mládeže nebo dětské domovy tuto možnost dostanou,“ uvedla Pecková. Oceňuje, že se takto všem dětem, i těm s horším prospěchem, otevírá možnost zažít úspěch.

„Program DofE přivede mladé lidí k rozmanitým aktivitám a pomůže jim získat cenné zkušenosti,“ připomněl Vácha. Chválí, že účastníci jsou samostatnější, sebevědomější – a certifikát o absolvování kurzu jim také často může prospět při jednání se zahraničními zaměstnavateli. „Zapojení z programu rozvíjí i pedagogy, kteří procházejí školením v užití metod zážitkové pedagogiky, kompetenčního a projektového vzdělávání,“ oceňuje Vácha.

Co změní podepsané memorandum



- V souvislosti se zapojením do programu DofE, zaštiťovaného britskou královskou rodinou, Středočeský kraj v současné době eviduje 14 středních škol, tři domy dětí a mládeže a jeden dětský domov. Jde například o Gymnázium v ulici Legionářů v Příbrami, Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu v Příbrami, hostivické gymnázium nebo Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře.



- Memorandum umožní získat příspěvek dalším příspěvkovým organizacím z oblasti školství, jejichž zřizovatelem je kraj, aby se do tohoto programu přihlásily.



- Krajské organizace, které se rozhodnou zapojit, dostanou finanční příspěvek v minimální výši 15 000 Kč ročně. Konkrétní částka pro příspěvky bude stanovena na základě schváleného rozpočtu kraje v příslušném roce; letos se počítá s maximální výší 500 000 Kč.



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje