Nynější radní kraje pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) reagoval slovy, že nemá problém připravit se na plán B, avšak jako důležitější vidí variantu A – kdy peníze přijdou od státu. Nezastírá nicméně, že i on vnímá situaci jako vážnou: opravdu zatím chybí zhruba půlmiliarda korun. Jedná se s ministerstvem práce a sociálních věcí, a to i za účasti Asociace krajů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V červnu by se možností poslat do krajů další peníze měla zabývat vláda.

Předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro sociální věci Pavla Štrobachová (STAN) v pondělí připomněla, že na ministerstvo i na vládu je nutné zvýšit tlak. „Výbor upozorňuje na výhledově neudržitelnou situaci,“ konstatovala. S tím, že bude-li se v rámci jednání na vládní úrovni ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) snažit získat potřebné peníze až v červnu, je to pozdě.