Skleněné přilby, které ocenění symbolizují, tak jejich držitelé převzali na svých pracovištích. Cenu jim přivezli vedoucí organizačního oddělení generálního ředitelství profesionálních hasičů Vlastimil Studený a tiskový mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Z celkem 68 nominací, jichž se sešlo o 12 více než před rokem, je vybírala 17členná porota, připomněl ve čtvrtek Rudolf Kramář z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Po nehodě hrozilo utonutí

První místo v kategorii Kolektiv roku získalo reprezentační družstvo Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v požárním sportu – nikoli však díky sportovním úspěchům. Je to uznání za nasazení a pohotovost, s nimiž Pavel Maňas, Miloš Ježek, Jan Vyhnánek a Lukáš Novotný zasáhli při záchraně lidských životů. A nikoli jako tým profesionálních hasičů s potřebným vybavením, ale holýma rukama. Coby čtveřice zdatných a rozhodných chlapů, kteří na dálnici u Jenče přijeli k těžké dopravní nehodě. A společně s dalšími motoristy dokázali účinně reagovat.

Bylo to v deštivém odpoledni 1. září 2019, kdy se družstvo vracelo z mistrovství republiky v požárním sportu. Na dálnici D6 se u exitu 7 hasiči náhodně nachomýtli k velmi vážné nehodě. Té náhodě však snad někdo nahoře musel pomoci: bez jejich účasti hrozila tragédie. Havarovalo totiž osobní auto, které skončilo na střeše v retenční nádrži. Ve znečištěné dešťové vodě, jejíž hladina vlivem silného deště stoupala. Dva lidé se dostali ven, tři zůstali uvnitř vozu. Dva z nich se podařilo vyprostit z vraku rychle. Spolujezdkyně na přední sedačce však zůstala zaklíněna pod zborcenou střechou – a nastal skutečný boj o její život. Jeden člen týmu poté, co zjistil, že žena dýchá, držel její hlavu nad vodou. A kolegové se postarali o nadzvednutí vozu a uvolnění opěradla, což umožnilo ženu vytáhnout. Pak došlo ještě na resuscitaci.

Mimochodem – ze 48. Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se uskutečnilo v Ústí nad Labem, tehdy celkem devítičlenný středočeský tím vezl své historicky nejlepší umístění, upozornila v pátek mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová. V celkovém hodnocení získal páté místo, čímž si umístění vylepšil o dvě příčky proti výsledku přechozího roku z Liberce, připomněl vedoucí družstva Lukáš Novotný z berounského územního odboru. S tím, že členy tehdejšího týmu byli Milan Tůma, Václav Říha, Josef Vlach, Martin Viktora, Jan Vyhnánek (všichni z územního odboru Kutná Hora), Vladislav Filip (Kolín), Miloš Ježek (Benešov), Pavel Maňas (Příbram) a Bojislav Senohrábek (Mladá Boleslav). Je tedy zřejmé, že v nádrži u Jenče společně mákli hasiči, kteří se u zásahů v terénu běžně nepotkávají.

Drama nad soutokem Berounky s Vltavou

Středočeši nyní bodovali také v kategorii Hasič roku, kde získal třetí místo Michal Veselý. Není výjezdovým hasičem, ale jeho pozice by se dala označit jako správce sirén. Pracuje totiž na pozici technika komunikačních systémů, přičemž má na starost všechny koncové prvky varování a vyrozumění v celém kraji. Těch je víc než devět stovek. Také on získal ocenění za to, co dokázal mimo službu – a rovněž v tomto případě se jednalo o dopravní nehodu. Ta se stala na Pražském okruhu na okraji metropole již bezmála před rokem: loni 14. ledna se na Radotínském mostě srazily nákladní a osobní auto. Na adresu Michala Veselého Kramář uvedl, že prokázal vysoce profesionální přístup při záchraně životů dvou lidí. „Po střetu byl jediným, kdo u nehody zastavil a poskytl pomoc. Navíc natolik profesionální, že tím zachránil lidský život,“ ocenil. Že šlo o opravdu vážnou situaci, ostatně potvrzuje fakt, že přímo na místě jeden člověk zemřel.