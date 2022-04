"V kapele jsme si řekli, že je hloupost, abychom v tomhle roce vydávali desku, protože se chystají nějaké kompilace k šedesátinám Olympiku. Do toho mi zavolal Supraphon, že chce sólovou desku k mým osmdesátinám. Mimo jiné je tam písnička, kde zpívám - Jsem mladej kmet, mám osmdesát let, a stejně koukám dopředu, ne zpět," řekl Janda.

Na albu je i mnoho hostů. V titulní skladbě hrají jazzmani Jiří Stivín a Emil Viklický, houslista Pavel Šporcl a zpívají Jandova dcera Marta a pětičlenný Dobrý večer Quintet.

Janda, který bývá označován jako "praotec českého beatu", napsal pro skupinu Olympic i sólovou kariéru stovky písní, z nichž se mnohé staly hity. Vedle toho je autorem i písní pro jiné interprety. Přesto ho podle jeho slov múza neopouští. "Někdy vymýšlím písničku a už se mi chce přejít na jinou," sdělil Janda, který v létě plánuje začít pracovat na další desce Olympiku.

S kapelou Olympic příští rok Janda oslaví 60 let od jejího vzniku. Oslavy ještě letos 18. a 19. listopadu předznamenají dva velké koncerty v pražské Lucerně. "Bude to celkem 204. a 205. koncert v historii Olympiku ve Velkém sále Lucerny, dalších 58 v rámci turné k jubileu nás čeká příští rok. Program zatím vzniká, ale je jisté, že bez zásadních hitů jako Želva nebo Okno mé lásky to nepůjde. Pozvali jsme i hosty, měli by s námi vystoupit Marek Ztracený, Marta Jandová, Peter Nagy a Kamil Střihavka," podotkl Janda.

Petr Janda zpíval v dětském sboru Bohumila Kulínského a hrál na housle, které ale posléze vyměnil za kytaru. Hrál v kapele Sputnici a poté založil instrumentální soubor B. B. Qiuntet. V roce 1963, nastoupil do skupiny Karkulka, která se záhy přejmenovala na Olympic. Janda se brzy stal její vůdčí postavou.