Tomu, aby si pacient přinesl s sebou zbraň, se zabránit nedá; i v případě, že by o ní nemocniční personál věděl. Deníku to v pondělí 7. prosince řekl středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Kladenská nemocnice patří k pětici oblastních nemocnic kraje – a on sám má i manažerskou zkušenost na postu předsedy představenstva další z nich, benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie. K pistoli ve špitále naznačil, že držitel svou zbraň ani nemusí skrývat. Pokud bude trvat na tom, že ji chce mít u sebe i po dobu hospitalizace, neexistuje právní předpis, který by umožňoval mu v tom zabránit.

Výstřel v zavřeném pokoji

Souvislosti kladenského výstřelu nechtěl Pavlík komentovat – byť s podrobnostmi byl seznámen ještě před nedělním polednem. Odkázal na fakt, že mimořádná událost stále zůstává v šetření kladenských kriminalistů a než bude záležitost uzavřena, nelze se k ní vyjadřovat. „Věřím, že závěrů vyšetřování Policie ČR se dočkáme brzy,“ konstatoval.

„Zaplaťpámbu se nikomu dalšímu nic nestalo – kromě šoku zdravotnice, která ho objevila,“ řekl Pavlík Deníku. Upřesnil, že při předchozí kontrole byl pacient v pořádku – a když žena přišla na jeho pokoj znovu, byl mrtvý, přičemž příčina úmrtí se dala rozpoznat na první pohled. „Nikdo personál nepřivolal,“ konstatoval radní.

Že se muž zastřelil legálně drženou zbraní, potvrdila již v neděli policejní mluvčí Michaela Richterová. Radní Pavlík nechtěl komentovat ani dohady, zda senior byl, nebo nebyl nakažen koronavirem: „Nejsem si jist, zda to má souvislost.“

Změní se vnitřní řády

Pokud si držitel zbrojního průkazu chce přinést do nemocnice legálně drženou zbraň, nedokonalost legislativy mu to umožňuje, řekl Pavlík Deníku. Jednak se ho nikdo nemůže ptát – a i kdyby pistoli odhalil třeba bezpečnostní rám, je další postup problematický. Personál by mu mohl nanejvýš nabídnout, zda by souhlasil s odvozem domů, kde by si ji bezpečně uložil do trezoru.

Naopak není možné požadovat, aby ji poslal domů po někom z rodinných příslušníků: ze zákona je za ni odpovědný on. Za hranici by se tak dostala i nabídka uložení zbraně do trezoru nemocnice po dobu hospitalizace: neměl by ji pod kontrolou.

Pokud legální držitel trvá na tom, že zbraň bude mít u sebe i v nemocnici, neexistuje prý účinný nástroj, jak mu v tom zabránit. Je jen možné požádat ho, aby ji zabezpečil; třeba vydal zásobník. A nemocnicím podle Pavlíkových slov doporučit, aby takové opatření, pokud už není součástí vnitřních řádů, bylo urychleně implementováno.

Jestliže se v současné době připomíná rok od smrtícího řádění střelce v ostravské nemocnici, je možné připomenout, že pro podobné případy mají středočeské nemocnice preventivní opatření připravená ve spolupráci s Policií ČR. V benešovské nemocnici se dokonce v září uskutečnilo cvičení zaměřené na zpacifikování aktivního střelce – a Pavlík apeluje i na ostatní nemocnice, aby se preventivní cvičení opakovala.

K Benešovu pak ještě připomněl memorandum podepsané s městskou policií; hovoří o bezpečnostních tlačítkách na odděleních, která zaručují rychlý dojezd hlídky strážníků. „Této oblasti se věnujeme a budeme věnovat i nadále, abychom zajistili bezpečnost pacientů i personálu,“ uvedl Pavlík. S dodatkem, že tyto skupiny záměrně vyjmenoval v abecedním pořadí: obě jsou stejně důležité.

Smrtící střelba v českých nemocnicích



+ 8. 3. 2019:

- V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pacient oddělení hematologie vystřelil z legálně držení na další dva muže, kteří s ním leželi na pokoji. Jeden z nich později zemřel. Střelce odzbrojily sestry a následně zadrželi přivolaní policisté.

- Podezřelý ve věku 74 let, který k vražednému jednání odmítl vypovídat, se soudu nedožil. O měsíc později zemřel v pankrácké vazební věznici.



+ 10. 12. 2019:

- Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska ráno v čekárně traumatologické ambulance polikliniky ostravské fakultní nemocnice začal střílet zbraní nelegálně upravenou z výukové makety pistole na nic netušící lidi. Šest jich zabil na místě, další zranil. Z místa pak uprchl. Když ho po třech hodinách vypátrala policie, zastřelil i sebe. Za motiv se označuje jeho pocit, že je vážně nemocný, avšak nikdo ho nechce léčit.

- Tragédie vyvolala změny v bezpečnostním zajištění nemocnic. Reakcí se letos v září stalo i policejní cvičení v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově, zaměřené na zpacifikování aktivního střelce. Předcházela mu školení personálu, jak se v podobné situaci chovat.



+ 20. 6. 2020:

- Před očima několika dalších lidí se odpoledne zastřelil pistolí muž, který přišel do čekárny Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

- Nikomu dalšímu sebevrah neublížil a ani své okolí neohrozil.



Zdroj: archiv Deníku