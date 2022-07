Tramvaje a autobusy mají nový hlas, zastávky a informace namluví Jan Vondráček

Zvýšený průtok by se na Labi v místě zásahu měl projevit v pátek po poledni. Je ho možné zajišťovat tak dlouho, jak bude potřeba. Nepředstavuje to komplikaci z technického hlediska ani z vodohospodářského pohledu. Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy uvedl, že zvýšení odtoku není nijak zásadní. Tento státní podnik ve spolupráci s partnerským Povodím Labe reagoval na varování hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), jenž ve čtvrtek varoval před možným rizikem poklesu hladiny Labe.

Výraznější odpouštění Orlíku bylo již s velkým předstihem naplánováno od počátku srpna – navzdory tomu, že tato přehradní nádrž patří k nejoblíbenějším rekreačním oblastem a je to uprostřed hlavní sezony. Vyžádají si to však práce na budování povodňového přelivu na hrázi přehrady (a to s nutností snížit do 1. září hladinu v nádrži pod kótu 339,00 m n. m., tedy o několik výškových metrů). Podle Roldánových slov tak plánovaný pokles hladiny přehrady byl vlastně zahájen s mírným předstihem.

Bude s ním spojeno i omezení plavby rekreačních plavidel. Plavba přes plavební komoru Kořensko je zajištěna až do dosažení kóty 345,60 metru nad mořem (což by mohlo nastat během prvního týdne srpna). Přeprava plavidel lodním výtahem bude přerušena při poklesu hladiny pod kótu 342,50 m n. m. (s čímž se předběžně počítá kolem poloviny srpna). Snížená hladina v nádrži, což poznamená aktivity jak provozovatelů lodí, tak také plavců, pak zůstane i přes zimu: až do konce března příštího roku.