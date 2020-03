Komunity dobrovolníků, kteří na svých 3D tiskárnách vyrábějí buď respirátory, obličejové štíty nebo pomůcky pro šití roušek se objevují po celých středních Čechách. Jednou z nich je komunita na Rakovnicku. Tam nedávno základní škola v rámci projektu Svět robotiky, techniky a přírodního vzdělávání pořídila deset 3D tiskáren a novou odbornou učebnu chtěli v pátek 20. března představit veřejnosti.

To ale ještě nevěděli, že učebna začne sloužit v nouzovém stavu jako výrobna obličejových štítů pro zdravotnický personál. „Od začátku týdne jsme tiskli prototypy, poté objednávali originální filamenty. Začali jsme tisknout uprostřed týdne. Ve čtvrtek jsme začínali v půl sedmé ráno a skončili jsme v devět večer,“ popsala fungování deseti tiskáren ředitelka Mateřské a základní školy v Čisté Marie Kruntová.

Třebaže tiskárna dokáže v rámci svých maximálních parametrů vytvořit ledasco, řadu modelů spojuje jedna vlastnost: není to docela rychlé. Zařízení jako v seriálu Star Trek, kdy bylo možné vše zmaterializovat během vteřin, jsou ještě hudbou budoucnosti. „Za 6 hodin jsme vytiskli komponenty pro sestavení 40 kusů obličejových štítů,“ řekla ředitelka.

„Dnes tiskneme nanovo, bude to ale podobné číslo. Už je ale k dispozici software, kdy se dá najednou na jedné tiskárně vytisknout komponenty pro čtyři štíty, dokud jsme tiskli najednou součástky pro dva,“ vysvětlila.

Jak řekla Blanka Čebišová, starostka Čisté, vše začalo poměrně jednoduše. „Dcera pracuje jako procesní inženýr ve firmě u Josefa Průši, která 3D tiskárny vyrábí,“ vysvětlila. Ta řekla, že nebylo o čem se dlouze rozhodovat: mají tiskárny ležet ladem, nebo pomáhat zdravotníkům v první linii?

„Chtěli jsme pomoci lékařům, záchranářům. Zhruba 40 štítů mám zkompletovaných, zabalíme je do uzavíratelného obalu a povezu na Jirkov na střední integrovanou školu, tam si je v pondělí lékaři rozeberou,“ popsala distribuci ochranných pomůcek.

Komunita 3D tiskařů začala fungovat například i v Kutné Hoře. „Tiskneme čelní štíty hlavně pro nemocnice a zdravotníky, ale již jsme dodávali i městské policii, pečovatelské službě a domlouváme se s charitou“ řekl Aleš Kerner z Kutné Hory. V současné době mají poptávku na zhruba 600 štítů, již jich stihli vyexpedovat zhruba 400. „Tiskneme zdarma a z darů, co nám lidé dají. V současné době máme materiál na dva dny. Potom budeme potřebovat další,“ zmínil.

Pro tisk štítů oproti respirátorům se dobrovolníci rozhodli proto, že může být problém s dezinfekcí respirátorů. „Mohou být i částečně propustné, musejí se nadále upravovat, což dělá skupina tiskařů v Kolíně. Čelní štít pro lékaře je potřebný, takovou pomůcku nemají, chrání i nezakryté části obličeje“ podotkl.

Dodávali takové vybavení do třech nemocnic: do kolínské, čáslavské a kutnohorské. „Reakce lékařů je skvělá, materiálu je málo. Stejně reagují praktičtí lékaři a pediatři. Postupně se distribuce rozjíždí, už máme koordinátora i v Čáslavi. Obvolávají praktiky, pediatry, nabízejí jim pomůcky,“ vysvětlil.

Nápad vznikl ve facebookové skupině, která se na sociální síti schází. Na začátku šlo o iniciativu tří lidí, v současné době je tiskařů pětadvacet, nejen z Kutné Hory, ale i Kolína, Čáslavi a okolních obcí. „Mění se to každý den, čísla postupně rostou. Všichni tiskneme bez nároku na nějakou finanční odměnu. Jsou mezi námi studenti, tátové od rodin i žena, komunita se rozrůstá. Rád bych všem zapojeným poděkoval, jsou fakt úžasní,“ dodal Aleš Kerner.

Právě v Kolíně vyrábějí tiskaři respirátory, do kterých jako filtr vkládali nanolátku. I oni ale přešli na výrobu štítů. „Došla nám nanolátka, postupně dochází všechno – silikon, hepafiltry i peníze,“ řekl Michael Coubal ze skupiny kolínských 3D tiskařů. Všechny prototypy tisknou na 3D tiskárnách.

„Je to nejlevnější, co může být, co se týká vývoje. Máme velký fanklub, neustále se k nám přidávají lidé,“ pochlubil se úspěchem komunity. Celkem vytiskli 140 masek a v pátek kompletovali 70 štítů do první linie. „Zájem o to je velký,“ dodal.

Michal Siran z Mělníka má firmu Vše pro 3D tisk a i on se připojil k dobrovolníkům, kteří například vyrábějí zakladače pro snadnější šití roušek, ale i šablony na střihy. Připravují i výrobní linku, kdy dodávají jednotlivé díry na výrobu roušek z nanomateriálů pro kralupskou firmu. Nezaznamenal ale, že by měli lidé větší zájem o 3D tiskárny v současné době. „Je ale větší zájem o tiskový materiál, je znát, že lidé více tisknou,“ dodal.