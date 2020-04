Tehdy má být po svém dokončení uveden v premiéře rodinný film s pohádkovými motivy Dračí princezna. Alespoň nyní se počítá s tím, že by měl do kin dorazit v předvánočním období. Jde o vánočně laděný snímek, v němž jeho tvůrci nechávají prolínat prvky známé z evropských mýtů a pověstí s životem v současném světě. Uplatňuje se také inspirace fantasticko-dobrodružnými filmy Stevena Spielberga i pojetím mexického režiséra Guillerma del Tora.

„Mým přáním bylo natočit film, který v divácích napříč generacemi zanechá dlouhotrvající a milý dojem, jako to dokážou samy Vánoce,“ shrnula své představy režisérka Katarina Launing.

Výrazně se objeví zastoupení středních Čech, byť se jedná především o norský projekt s norskými herci. Díky zapojení filmové kanceláře Středočeské centrály cestovního ruchu se štáb nevypravil jen do Koněpruských jeskyní, které se proměnily v dračí sluj, ale vystřídal i několik dalších lokací ve středních Čechách. A stihlo se to ještě předtím, než filmování mohla zásadněji narušit omezující opatření spojená s příchodem koronaviru. Bylo to ale o fous: třicetidenní natáčení skončilo v polovině března.

Co se odehrávalo ve zmiňovaných Dobřichovicích, vysvětlil za českou produkci Pavel Berčík: natáčela se tam jedna z klíčových scén, kvůli níž před dobřichovickou školou vyrostl vánoční trh, kde nechyběl ani obří nafukovací Santa Claus. „Všechny stánky ale převrátí vzhůru nohama vylekaný drak, který nakonec shodí i toho Santu,“ poznamenal producent.

Připomněl nicméně, že draka uvidí diváci až v hotovém filmu; postarají se o to animátoři v rámci dokončování snímku v Nizozemí (film je totiž produktem norsko-česko-holandské spolupráce). „Na place jsme si pomáhali modelem a hercem se speciální dračí helmou,“ vysvětlil Berčík, jak to přišlo, že v Dobřichovicích řádil drak, i když se tam vlastně ani neukázal.

K místům, kde filmaři působili, se však začadila také líbeznická škola. Tam na pobyt filmařů dokonce zůstává neobvyklá památka: za peníze, které získala za pronájem prostor, nechala škola pro své žáky vyrobit nové šatní skříňky.

Nepohádková pohádka Dračí princezna



- Opuštěná jedenáctiletá Sara se společně s nově objeveným kamarádem Mortimerem snaží zachránit vyděšené dračí mládě – a vypadá to, že jí to změní celý život

- Jedním hlavních témat vánočního snímku je dosažení nedosažitelného (a také co znamená věřit v ty, které máme kolem sebe)

- Autory scénáře jsou úspěšní norští tvůrci Harald Rosenløw Eeg a Lars Gudmestad, do režisérského křesla usedla Katarina Launing

- Ústřední dětskou dvojici hrají Isha Zaina Kahn a Iver Sandemose; v dalších rolích se objeví například Solveig Kloppen či Anders Baasmo Christiansen

- Snímek nese také českou stopu – kostýmy vytvořila kostýmní výtvarnice Michaela Horáčková Hořejší, filmovou hudbu skládá Jan P. Muchow

- Film vzniká v norsko-holandsko-české koprodukci za podpory pobídek a Státního fondu kinematografie: za českou stranu snímek produkuje Evolution Films, za norskou je to Storm Films, holandským koproducentem je Volya Films



Zdroj: Středočeská filmová kancelář