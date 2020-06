Velkou událost chystají na pondělní odpoledne v Benešově. Kraj tam uspořádá slavnostní zahájení dlouho připravované stavby tělocvičny gymnázia v Husově ulici. Deník o tom informoval Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky – přičemž připomněl, že jde o významnou stavbu, na níž se kraj bude podílet investicí ve výši zhruba 69,4 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.

Gymnázium Benešov. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Nová tělocvična, která vznikne na dvoře gymnázia, přesněji ve vnitrobloku novorenesančního objektu z počátku minulého století, by měla vyrůst během 14 měsíců. Díky umístění staveniště by stavba neměla fungování školy omezovat ani výrazněji ovlivnit; poněkud se však zkomplikuje přístup do budovy.