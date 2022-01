Záchranáři pomáhali šesti zraněným, povolali i vrtulník (kvůli jehož přistání a pohybu techniky integrovaného záchranného systému policisté uzavřeli i směr jízdy na Plzeň) a aktivovali traumaplán; počet nabouraných aut se vyšplhal do desítek. Bylo jich bezmála čtyřicet, uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková. Následně policisté upřesnili, že v bílé tmě, již přineslo mimořádně husté sněžení, havarovalo 20 osobních aut a 16 nákladních vozidel.

Na místo vyjely jednotky HZS Beroun a Hořovice a SDH Komárov a Zdice. Zároveň byli o spolupráci požádáni hasiči z Plzeňského kraje. Dle prvotních informací došlo ke stretu zruba 10 nákladních aut a 15 osobních. Dálnice ve směru na Prahu je zcela uzavřena. Podrobnosti zjišťujeme. https://t.co/blmXdZ8J2g — HZS ScK (@HZS_ScK) January 20, 2022

Zledovatělá vozovka na D5 byla hlášena ještě kolem 18. kilometru. Na kilometru 7,6 ve směru na Prahu se pak srazila dvě nákladní auta. Stejná dálnice měla problémy také v blízkosti hlavního města – hned za Prahou na dálničním kilometru 2,5. A v sousedství metropole se velmi špatně jelo i po Pražském okruhu: zvláště zhruba v úrovni Barrandova, kde byla vozovka velmi kluzká, vytvořily se kolony a průjezd zkomplikovalo i několik drobnějších nehod. Osobní auto s nákladním se střetlo také na D7, a to na dálničním kilometru 11,4 ve směru od Slaného na Prahu.

Bouračky s typickými příznaky počasí

Bouralo se však i mimo hlavní tahy, takže jak průjezd, tak samotná jízda se neobešly bez problémů na řadě míst. Většina nehod přitom souvisela právě se sněžením. Tuhle sérii odstartovaly čtvrt hodiny po desáté srážky v Mladé Boleslavi – střety dvou osobních aut v Ptácké ulici a tří dalších u křižovatky ulic Václavkova a Laurinova. Téměř současně se bouralo i na různých místech Kladenska: v Jemníkách se srazila tři osobní auta, jen o kousek dál pak dodávka se sanitkou; na Rakovnicku u Šanova zase dodávka s traktorem. U Černolic na Praze-západ se auto převrátilo do příkopu, ve Zdicích na Berounsku se osobní auto opřelo o svodidla v ulici Našich Mučedníků.

Naše posádky ve spolupráci s LZS @zzshmp vyjíždějí k hromadné dopravní nehodě. Dle prvotních informací došlo ke střetu deseti OA. @HZS_ScK pic.twitter.com/vq2CYONm0D — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) January 20, 2022

Další hlášení o nehodě přišlo ze Světic na Praze-východ: tři osobní auta se tam srazila v ulici K Dálnici. Rovněž na Praze-východ bourala dvě osobní auta v Nehvizdech; v ulici Toušeňská. Na Benešovsku byla půl hodiny před polednem na delší dobu uzavřena ulice V Bráně v Trhovém Štěpánově poté, co nákladní auto dostalo smyk a návěsem srazilo sloup elektrického vedení. Střety dvou osobních aut pak byly před polednem hlášeny ze dvou míst na Praze-západ: u obcí Čisovice a Horoměřice.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo — Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022

Počasí však na na řidiče přichystalo i další nástrahy. Třeba na Benešovsku zůstala půl druhé hodiny před polednem neprůjezdná silnice II. třídy číslo 113 u obce Radošovice, a to kvůli spadlým stromům. Rovněž na Benešovsku, v oblasti České Sibiře, zůstal odpoledne neprůjezdný i hlavní tah I/3. Průjezd mezi Miličínem a Voticemi zablokovaly kamiony uvízlé na sněhu.

Sníh zasypal Prahu i Středočeský kraj. Okamžitě to pocítila také doprava

Podle meteorologů peklo neskončilo

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu naznačuje, že i po odeznění sněhové bouře se musí mít na pozoru jak motoristé, tak chodci. Od čtvrtečního odpoledne, konkrétně od 16. hodiny, platí až do sedmé ranní varování před náledím. Při poklesu teplot pod bod mrazu hrozí, že to lokálně může klouzat po celých středních Čechách i v Praze; stejně jako v dalších regionech. Nezbytná je opatrnost; starší nebo méně mobilní lidé by raději měli omezit vycházení ven.

Chtěl bych jen poprosit média, která mi nestihla ještě zavolat…nehoda je 30 km od Prahy ve Středočeském kraji. Volejte prosím kolegům z @HZS_ScK



Díky za pochopení ✌️ https://t.co/wN3wIHGhP5 — Martin Kavka (@MartinKavka) January 20, 2022

Až do páteční 18. hodiny pak pro vyšší polohy v některých částech středních Čech platí také varování před možností tvorby sněhových jazyků zhoršujících sjízdnost komunikací. Aktuální je tato výstraha pro místa s nadmořskou výškou od zhruba 500 metrů v jihozápadní oblasti Středočeského kraje včetně Brd: na Benešovsku, Dobříšsku, Příbramsku, Sedlčansku, Vlašimsku a Voticku.