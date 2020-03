Stále platí, že v celorepublikovém měřítku zůstává Středočeský kraj na druhém místě. Za hlavním městem Prahou, kde se počet osob s prokázanou nákazou vyšplhal již na 181. Nová bilance testů pak přinesla změny na dalších příčkách. Za středními Čechami následují kraje Olomoucký (s 51 případy), Jihomoravský (41) a Zínský (40). Celorepublikově počet osob s prokázanou nákazou dosáhl 522; tři lidé se již vyléčili.

V celostátním měřítku bylo na základě pokynu hygieniků otestováno 7 664 lidí. Díky rychlotestům, jež z Číny dorazily v noci na středu a během dne byly rozváženy do nemocnic (ve středních Čechách do pěti, přičemž okamžitě mohou být použity v Benešově, Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi, kde již fungují odběrová centra) se dá předpokládat, že počty otestovaných mohou proti předchozím dnům narůstat intenzivněji.

Omezení šíření koronaviru by měla další opatření vlády. Ta se týkají povinného nošení roušek, nebo třeba době nákupů vyčleněné pouze pro seniory nad 65 let. Česká vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje od půlnoci ze středy na čtvrtek. Zároveň zakázala všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10 do 12 hodin s výjimkou osob starších 65 let a majitelů, provozovatelů nebo zaměstnanců prodejny. Senioři budou mít vymezený čas i v prodejnách drogerie a v lékárnách.