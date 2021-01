Počet Středočechů bojujících s koronavirem se přehoupl přes 15 tisíc

Kdyby na přelomu února a března, kdy se kraj chystal na vpád celosvětové pandemie nového typu koronaviru i do našich životů, byla k dispozici tabulka se statistickými daty středočeských hygieniků s datem 31. 12. 2020, asi by leckdo zdráhal uvěřit. I řada odborníků by ji zřejmě považovala za předčasnou přípravu na hodně nepovedené silvestrovské žertování. Nicméně o fór nejde – a žádnou srandu bohužel nepředstavuje ani zjištění, že čísla stále letí nahoru.

Lidí, kteří v kraji aktuálně bojují s koronavirem, nyní středočeští hygienici evidují 15 079. Během posledního dne přibylo 2339 těch, kteří mají nákazu nově laboratorně potvrzenou. Nejvyšší přírůstek za posledních 24 hodin zaznamenaly okresy Praha-východ (308), Kladno (279) a Beroun (268). I nejmírnější přírůstek, který vykázalo Rakovnicko, dosahuje 91. Následují okresy Kutná Hora s rovnou stovkou a Mladá Boleslav (144). Ve středních Čechách už se očkuje. První vakcínu dostali zdravotníci v Benešově Přečíst článek › Přírůstek počtu nakažených za 24 hodin

- Praha-východ: 308

- Kladensko: 279

- Berounsko: 268

- Praha-západ: 228

- Mělnicko: 206

- Benešovsko: 192

- Příbramsko: 190

- Kolínsko: 169

- Nymbursko: 194

- Mladoboleslavsko: 144

- Kutnohorsko: 100

- Rakovnicko: 91

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje k 31. 12. 2020 Nejzasaženější oblast, jak alespoň ukazují údaje o přepočtu nemocnosti na sto tisíc obyvatel, se táhne od Berounska (s hodnotnou přepočtu 1295,26) přes Kladensko (1197,43) na Mělnicko (1210,87). Naopak nejpříznivější nemocnost vykazují Kolínsko (893,67), Mladoboleslavsko (904,47) a Příbramsko (jež už však s přepočtem 1046,37 nezůstává pod tisícovkou. Od počátku sledování vývoje pandemie, tedy za celý letošní rok, zaevidovali středočeští hygienici 93 373 nakažených. Z nich se již vyléčilo 77 130. Úmrtí spojovaných s koronavirem eviduje středočeská hygiena 1164 – což je oproti 30. prosinci o sedm zemřelých více.