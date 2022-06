Prostor, který byl roky veřejnosti nepřístupný, získalo město společně s vilou továrníka před časem do svého majetku a díky nákladné revitalizaci se proměnil v jedinečné místo. O návrat k prvorepublikové podobě se zasloužili autorizovaní architekti - krajináři manželé Přemysl a Kamila Krejčiříkovi.

Slavnostní otevření zahrady se uskutečnilo v rámci akce Víkend otevřených zahrad. Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Tento projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

OBRAZEM: Barokní sýpka rodu Kinských v Hospozínku se rozpadá

Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění a zahradní architektuře a představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím. Do projektu se zapojují i běžně navštěvovaná místa, která pro tuto ojedinělou akci připraví doplňkový program. Ani ve Slaném proto nechyběla komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě, doplněná dalším programem.

Starosta města Martin Hrabánek kromě dalších vážených osobností veřejného života přivítal při slavnosti také Čecho-Švýcara André Přibyla, syna někdejšího továrníka Ferdinanda Přibyla, a pronesl: ,,Jsem moc rád, že se nám podařilo do evropského projektu zapojit Kumpánovu zahradu, která je svojí rozlohou, mírou dochování původních prvků a koncepce unikátní v celé České republice. Děkuji manažerce rozvoje města Magdaleně Stýblové i odboru kultury a památkové péče za realizaci zapojení našeho města do Víkendu otevřených zahrad. Po tomto víkendu se park ještě uzavře do konce června a budou zde probíhat poslední dokončovací práce celé revitalizace. Zároveň tím poskytneme travnatým plochám prostor pro regeneraci. Od července by měl park již zůstat veřejnosti otevřený nastálo.“