Podpora Ukrajině: Zoo Praha nabízí benefiční prohlídky i programy pro rodiny

Redakce

Zaměstnanci pražské zoo stále přicházejí s dalšími nápady, jak se mohou zájemci z řad českých návštěvníků zapojit do podpory ukrajinských chovatelských zařízení – nyní se nově mohou zúčastnit mimořádných benefičních prohlídek. Pro ukrajinské rodiny chystá Zoo Praha komentovaná krmení a další programy tlumočené do ukrajinštiny. Už od minulého pondělí mají ukrajinské ženy a děti vstup do Zoo Praha za korunu.

Vrchní chovatel Martin Vojáček při krmení chápanů středoamerických v pražské zoologické zahradě. | Foto: Zoo Praha/Petr Hamerník

„Jsem velice hrdý na mnoho svých kolegů ze Zoo Praha. Přispívají na sbírky k obraně Ukrajiny, například celými svými úsporami na dovolenou. Vybavují vlastními věcmi byty pro ukrajinské rodiny a vybírají mezi sebou peníze na všechno nezbytné. Připravují v zoo programy pro děti z Ukrajiny. A vymysleli pro zájemce speciální prohlídky, jejichž výtěžek půjde na naše sbírkové konto ve prospěch ukrajinských zoo,“ vypočítává ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Zaměstnanci pražské zoologické zahrady pomáhají podpořit chovatelská zařízení na Ukrajině pomocí speciálních prohlídek. První procházka v Darwinově kráteru se uskuteční v neděli 13. března 2022.Zdroj: Zoo Praha Jak se zapojit do pomoci ukrajinským zoo? Sbírkové konto Na speciální podúčet sbírkového konta Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ mohou zájemci zaslat libovolnou částku. Veškerý výtěžek je určen na podporu ukrajinských zoo. Pražská zoo by také velice ocenila, kdyby česká veřejnost šířila informaci o podúčtu.

Číslo účtu: 43-6804660247/0100

Variabilní symbol: 2022

Zpráva pro příjemce: Ukrajina Mimořádné benefiční prohlídky s chovateli S dalším nápadem, jak získat finanční prostředky na podporu ukrajinských zoo, přišli sami chovatelé: zájemce budou ve skupinkách o maximálně deseti účastnících provázet po svých úsecích, a kde je to možné, vezmou návštěvníky i do zázemí. Cena jedné zhruba hodinové prohlídky je 1 000 Kč a zakoupit ji lze na e-shopu Zoo Praha: https://eshop.zoopraha.cz/pomahame-ukrajinskym-zoo.html. FOTO: Nejmenší uprchlíci, do Kutné Hory přijela z Ukrajiny ještě slepá štěňata Vybírat lze z následujících možností: Procházka v Darwinově kráteru (ďábli medvědovití, vombat obecný, klokani a další)

Data a čas konání: 13., 16., 18., 21., 21., 25., 28. a 31. března od 16.00

Provádí: David Vala Výprava za šelmami (vlci eurasijští, hyeny čabrakové, levharti mandžuští, tygři ussurijští)

Data a čas konání: 12., 15., 18., 22., 25. a 29. března od 16.00

Provádí: Veronika Šejstalová

Prohlídkový okruh zahrnuje i provozní cestu, kam se jinak návštěvníci nemají šanci podívat. Návštěva Údolí slonů

Data a čas konání: 13., 15., 16., 17., 20., 22., 23., 24., 27. a 30. března od 16.00

Provádí: Martin Kristen, Lukáš Pokorný, Monika Durlevićová

Zahrnuta je i prohlídka jinak nepřístupného zázemí. Vycházka za ptáky (dle domluvy a počasí – například dravci či obyvatelé Rákosova pavilonu)

Data a čas konání: 11., 14., 15., 18., 21., 28. a 29. března od 13.00

Provádí: Aneta Kratochvílová Schůzka s primáty (gorily a obyvatelé Opičích ostrovů)

Data a čas konání: 11., 12., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. března od 13.30

Provádí: Martin Vojáček Nabídka pro ukrajinské návštěvníky Vstup za korunu Od pondělí 28. února Zoo Praha umožňuje dětem a ženám z Ukrajiny vstup do Zoo Praha za 1 Kč. Pro vstup stačí předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny. Řádově tuto nabídku využívají desítky až stovky lidí denně, nejvíce jich dorazilo o víkendu. Do neděle 6. března přišlo celkem 2 103 ukrajinských žen a dětí. Dny pro ukrajinské rodiny s dětmi Komentovaná krmení, cvičení lachtanů nebo zábavný program v Rezervaci Bororo, to vše nabízejí Dny pro ukrajinské rodiny s dětmi. Celý program bude tlumočen do ukrajinštiny díky čtyřem desítkám dobrovolníků, kteří se přihlásili na výzvu Zoo Praha. Program se koná v těchto dnech: čtvrtek 10. 3., sobota 12. 3., úterý 15. 3., sobota 19. 3., čtvrtek 24. 3., neděle 27. 3. PODÍVEJTE SE: Gorilí teta Kamba oslavila padesátku Harmonogram:

9.00 Setkání účastníků u hlavního vchodu do zoo

9.30–15.00 Proměňte se ve zvířata – zábavný program v Rezervaci Bororo (malování na obličej, výroba zvířecích masek a soutěže se zvířecí tematikou o drobné odměny)

10.30 Komentované krmení klokanů v Darwinově kráteru

11.00 Komentované krmení tučňáků

13.30 Cvičení lachtanů

14.30 Krmení domácích zvířat v Dětské zoo Programy pro organizované skupiny Pro větší organizované skupiny osob umožňuje Zoo Praha objednání speciálního programu tlumočeného do ukrajinštiny v jiném než výše uvedeném termínu. Pro objednání a výběr termínu a času návštěvy mohou zájemci psát na e-mailovou adresu: program@zoopraha.cz.