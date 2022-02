Konec nutného ježdění svědků k soudu? Mohly by pomoct videohovory

Jezdit k soudu do okresního města nebo i do Prahy by možná v budoucnu nemuseli lidé, kteří mají v jednací síni vystoupit jako svědci. Alespoň někteří by mohli vypovídat bez cestování, díky propojení se soudem pomocí videopřenosu. Tak vidí ředitel středočeské policie Václav Kučera nové možnosti využití bezobslužných kontaktních míst Pol Point, kde sice policisté nejsou přítomni, ale právě díky kamerám a monitorům mají příchozí zajištěný plnohodnotný kontakt s policií.

Pol point. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Na dálku hovoří o protiprávním jednání, které chtějí řešit, s operátorem na krajském policejním ředitelství na pražské Zbraslavi. Ten pořídí nahrávku – a tento záznam, mající stejnou platnost jako podepsaný zápis na papíře, předá dál k vyřízení příslušnému policejnímu oddělení. To si naopak může občana do této místnosti předvolat, aby nemusel cestoval až na služebnu. Síť pracovišť Pol Point s potřebným vybavením středočeská policie postupně rozšiřuje; zatím jich vybudovala 22. Někdy jde o samostatnou místnost v budově (nebo mobilní buňku) s vlastním vchodem, kterou operátor po zazvonění u dveří na dálku odemkne a všechna zařízení se automaticky zapnou. Konstrukce dveří navíc umožňuje bezpečný pobyt: dokud občan, který je uvnitř, neodejde, nemůže vstoupit nikdo další. Jinou variantou jsou vyčleněné prostory na obecních či městských úřadech, fungující pouze v jejich úředních hodinách. Příchozího pak pouštějí dovnitř pověření zaměstnanci, kteří také zprovozní spojení s policií. Neobvyklá pak je jedna místnost vybudovaná přímo na hradě; konkrétně na Křivoklátě. Dalším unikátem je „vývoz“ Pol Pointů mimo střední Čechy. Jedno takové místo už středočeská policie vybudovala v Karlovarském kraji: V Lázních Kynžvart na Chebsku. Nezaměstnanost ve středních Čechách je nad 3 procenty, v Praze ale poklesla Součástí systému Pol Point je i třetí způsob spojení, a to pomocí vlastního zařízení uživatele – třeba notebooku, případně tabletu nebo chytrého mobilu. V tomto případě si lze vyžádat spojení zasláním e-mailu na adresu krps.polpoint@pcr.cz. S policií pak lze komunikovat klidně z domova – a vlastně odkudkoli: středočeská policie takto přijala i trestní oznámení týkající se internetového podvodu, jež bylo podáno z dovolené v Egyptě. Podle Kučerových slov se loni od března do konce roku uskutečnilo 151 takovýchto spojení.