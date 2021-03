Hranice okresů bude hlídat policie. Za cestování hrozí pokuta až 10 tisíc korun

Jezdíte do práce do Prahy? Či snad například z Mělnicka na Mladoboleslavsko? V pondělí, kdy vstupují v platnost striktní opatření proti šíření koronaviru vyhlášená vládou a ministerstvem zdravotnictví, může být přejezd přes hranici okresu snazší než pak od poloviny týdne. V neděli to naznačilo večerní vyjádření prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška. Mimo jiné uvedl, že policisté, kteří budou kontrolovat (někdy ve společných hlídkách s vojáky či celníky) dodržování omezení pohybu, budou v prvních dnech benevolentnější; s porozuměním pro to, že obstarat si potřebné dokumenty prokazující oprávněnost cesty přes hranici okresu nemuselo být přes víkend snadné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Prozatím by tedy mělo postačovat třeba elektronické potvrzení zaměstnavatele, zobrazené pomocí e-mailové aplikace v mobilním telefonu. Od poloviny týdne však už bude platit pravidlo známé pamětníkům komunistického režimu, že bumážka je bumážka: hlídky budou vyžadovat potvrzení na papíře. Současně už v té době dojde podle Vondráškových slov na sankce, pokud policista vyhodnotí, že někdo platná opatření porušuje: za přestupek, s jehož spácháním dotyčný souhlasí, je na místě možné uložit v příkazním řízení pokutu do výše 10 000 Kč. Jinak bude policie odhalené případy předávat obcím s rozšířenou působností nebo hygienickým stanicím k řešení ve správním řízení, kdy už sankce mohou být podstatně tvrdší. Cesty Středočechů do Prahy: jet pracovat je legální, současně si nakoupit už ne Přečíst článek › Pohyb přes hranice okresu hodlá policie intenzivněji kontrolovat na nejfrekventovanějších tazích; na ostatních místech pak namátkově. Bude při tom vycházet ze znalosti místních poměrů. Dále se zaměří na prověřování omezení maloobchodního prodeje a služeb i na to, zda lidé nosí profesionálně vyráběné respirátory nebo roušky všude, kde je to nařízeno. Aby si policie uvolnila kapacity k této činnosti, podle Vondráškových slov omezí cokoli, co omezit lze. Nejen výcvik, ale třeba i kontroly pobytu cizinců nebo dopravně bezpečnostní akce. Lze tak očekávat, že nejméně po tři následující týdny vynechá i v tomto období tradiční kontroly chatových osad, zda se na ně nezaměřili zloději. „Jde o boj o životy a zdraví lidí,“ zdůraznil náměstek Vondrášek s tím, že se nejedná o „boj s orgány, které nepopulární rozhodnutí činí“. Očekává, že to se projeví i ve vztahu občanů k policistům. Nákupy před pondělím: Po těstovinách už lidé nešílí, toaletní papír hitem zůstal Přečíst článek › K tomu, aby se nařízení lidé nesnažili obcházet, vyzývá i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). A že se na sociálních sítích vyrojila celá řada tipů a doporučení, jak na opatření vyzrát či policejní kontroly oblafnout? „My jsme prostě Češi; budeme se to snažit pořád nějak očůrávat,“ řekla Deníku. Každému, kdo se v dnešní době cítí příliš udatně, by doporučila návštěvu covidového oddělení v nemocnici, aby pochopil, jak je situace vážná. A ve které? V kterékoli.