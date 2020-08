Policie změří rychlost tam, kde lidé chtěli

Nohu z plynu, bude se měřit rychlost. To je upozornění, s nímž před páteční dopravně bezpečnostní akcí Speed Marathon přichází samotná policie. Připomíná celodenní kontroly dodržování rychlostních limitů, které pod tímto označením mají už tradici. Stejně jako to, že se policisté vydávají nejen na místa, která si sami vyhlédli, ale vyrazí i do lokalit, s jejichž výběrem jim pomohly tipy od občanů.

Policista. Ilustrační snímek | Foto: ČTK