Že to nejsou planá varování, ví muž, který se stal obětí zloděje před několika dny v obchodním domě v Dobříši. „Nechal bez dozoru tašku s peněženkou v nákupním vozíku, pachatel využil jeho chvilkové nepozornosti a ukradl mu ji. Nakupující přišel o doklady a téměř šest tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Policisté v těchto dnech zintenzivňují kvůli zajištění veřejného pořádku i bezpečnosti či plynulosti silničního provozu výkon služby. „Zaměřovat se budou především na obchodní centra, parkoviště u nich a na místa, kde se soustřeďuje větší množství osob,“ řekla mluvčí.

I tak by ale měli být lidé opatrní. Peníze a doklady by neměli nechávat ani na vteřinu bez dozoru. V autech na parkovištích by nemělo nic zůstat viditelně ležet. Mobilní telefon či notebook mohou snadno lákat zlodějovu pozornost. „Nepříjemná zkušenost pak může pokazit vánočního období,“ připomněla Schindlová.