Policisté, kteří motorkáře běžně trestají za rychlost, s nimi pojedou na výlet

Nehod motocyklistů v okolí hlavního města proti loňsku ubylo, ale i tak je stále co zlepšovat. Uvedla to Anna Štisová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Západ. S tím, že ačkoli počet nehod proti loňsku poklesl, do konce června tam policisté řešili celkem 364 dopravních nehod, přičemž 18 z nich byly právě nehody motorkářů. Jeden přišel o život, dalších deset bylo zraněno: tři těžce a sedm lehce.

Policejní kontrola motorkáře. | Foto: Policie ČR