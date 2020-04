ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Naznačila, že další formou podpory podnikatelům by mohlo být rozhodnutí radních o odpuštění nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví kraje. Tohle je však záměr prozatím natolik syrový, že k němu ještě nejsou k dispozici jakékoli podrobnosti. Ba ani odhady či předpoklady.

Kraj by podle slov hejtmanky měl pomoci také kulturním institucím a pořadatelům velkých akcí, které významně přispívají k prestiži středních Čech a jsou i významným lákadlem pro návštěvníky. Také jim omezení spojená s šířením koronaviru udělala nikoli čáru, ale přímo významný škrt přes rozpočty. Jermanová míní, že by kraj měl minimálně pomoci nést stornonáklady akcí, které se kvůli koronaviru nebudou konat, v těch případech, kdy kraj význam akcí oceňuje tak, že jejich konání podporuje vyššími finančními dotacemi.

Výslovně v té souvislosti upozornila třeba na čerstvou zprávu o zrušení „Dvořákovy Příbrami“ – tedy Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, jehož pořadatelé přeložili zahájení 52. ročníku z 25. dubna 2020 na 20. duben 2021; ohlásili vracení vstupného s tím, že letos není možno uskutečnit ani jediný z naplánovaných koncertů. Konkrétní rozhodnutí se zatím nerýsuje, nicméně pořadatelům hejtmanka vzkazuje: se spoluúčastí kraje mohou počítat.

Slibuje také nový systém krajské podpory obcí a měst, jež by měla být připravena tak, aby se změnami v době pokoronavirové získaly radnice nějakou jistou a nemusely rušit plánované investice. Zřejmě by to mělo obnášet změnu systému dotací poskytovaných v příštím roce. Co a jak by bylo záhodno udělat, má v tomto případě připravit pracovní skupina spolupracující si se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.