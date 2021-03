Potvrzuje to hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je současně předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje a krajského krizového štábu. Lůžka následné péče se mohou stát takzvanými akutními lůžky připravenými přijmout další pacienty s koronavirovou nákazou.

Mělník: Po zasedání krizového štábu mělnické nemocnice přešla i tato nemocnice ve @StredoceskyK do stavu hromadného postiženi osob. Stejná situace je v Kutné hoře, která spadá pod Oblastní nemocnici Kolín. — Petra Pecková (@PPeckova) March 4, 2021

Stav hromadného postižní osob vyhlásily také nemocnice v Mělníku a v Kutné Hoře. Mladoboleslavská LDN převáží klienty do Mnichova Hradiště a lůžka uvolňuje pro covidové pacienty. Podobně postupuje i nemocnice Nymburk. V příbramské nemocnici se z téhož důvodu spojují oddělení. — Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 4, 2021

Již ve středu hejtmanka připomněla, že se pracuje na přeměně LDN v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, kde by do pátku mělo být připraveno pro covidové pacienty 50 míst díky převozu pacientů do Mnichova Hradiště.

Převoz pacientů z LDN Klaudiánovy nemocnice do Mnichova Hradiště.Zdroj: Hana Kopalová

V nymburské nemocnici pracují na „vzniku“ 12 takovýchto lůžek, když dojednali přesun pacientů z LDN do Lázní Poděbrady. V jednání je možnost využít i další objekty, a to nejen lázeňské. O jejich uplatnění však nelze příliš uvažovat pro pacienty s koronavirem – spíš lze počítat s tím, že by tam mohla být přesunuta část neakutních pacientů z nemocnic; typicky právě z LDN. S tím mohou vypomoci i domovy seniorů. Udělá se tak místo pro lidi s covidem-19 přímo v nemocnicích, kde jsou prostory připravené na potřebné úpravy, k dispozici zdravotníci s vysokou odborností a zázemí dalších oddělení v případě zhoršení zdravotního stavu.

Stav hromadného postižení osob

Část nemocnic v kraji se potýká nejen s nedostatkem lůžkových a přístrojových kapacit, ale citelně jim chybí především personál. Tato situace se stala hlavním důvodem, proč byl již ve středu ve třech oblastních nemocnicích kraje – v Benešově, Mladé Boleslavi a Kolíně i s připojenou kutnohorskou nemocnicí – vyhlášen stav hromadného postižení osob. Ten signalizuje, že se přetížená nemocnice dostala za hranu svých možností a nedokáže zajistit péči o všechny pacienty podle běžně uplatňovaných standardů. Očekává se, že ve čtvrtek by mohly přibýt další nemocnice – a krajský krizový štáb kraje bude odpoledne jednat o tom, zda stav hromadného postižení nevyhlásit plošně pro celé střední Čechy.

Blízko mu byla třeba právě nemocnice v Nymburce, což ve středu potvrzovala i jednatelka Nela Gvoždiaková; podle hejtmančiných slov se však podařilo s tíživou situací zabojovat právě rozhodnutím o přesunu osazenstva LDN do poděbradských lázní. Dobře na tom není například nemocnice v Mělníku, kde byl po zasedání jejího krizového štábu vyhlášen stav hromadného postižení ve čtvrtek dopoledne. Příbramská nemocnice reaguje na situaci spojováním oddělení. Naopak slušně si zatím stojí kupříkladu nemocnice na Berounsku, v Berouně i v Hořovicích – pokud se ovšem koronavirová situace nějak dramaticky nezměnila.

Doktoři dostanou žádost, ne příkaz

Pomoci s personálním zajištěním provozu v nemocnicích má také rozhodnutí vlády ze středečního večera, jež dává hejtmanům možnost nařídit pracovní povinnost ambulantním specialistům (nevztahuje se na praktické lékaře včetně pediatrů či gynekology, kteří takový pokyn dostat nemohou). Povolávat lékaře povinně se však vedení kraje moc nezamlouvá. Sází raději na výzvy adresované lékařům i případným dalším dobrovolníkům se zdravotnickým vzděláním, kteří nyní působí třeba i mimo obor. Nebo je minimálně nutné věc s každým doktorem dopředu předjednat a požádat ho, zda může zvážit své zapojení.

Takové oslovování ambulantních lékařů hejtmanství skutečně chystá. Ne však formou příkazu, stanovením povinnosti, ale půjde o žádost: mohli by nemocnicím pomoci s péčí o pacienty s covidem-19? V první řadě mají být osloveni lékaři, pro něž je nejsnazší přeobjednat pacienty na jiný termín – například plastičtí chirurgové.

Ke striktnímu písemnému oznamování místa a termínu nástupu však Pecková nemá důvěru; už s ohledem na dřívější zkušenosti. Jak s omluvami z dob, kdy byla pracovní povinnost nařizována studentům, tak na základě poznatků z Karlovarského kraje, kde se snažili vyslat do první linie zdravotní sestry – a ze stovky povolaných jich nakonec uposlechla pětina. Když někdo nechce jít, nikdo ho nedonutí: stačí, aby dotyčný uvedl, že žije ve společné domácnosti se seniorem ve vyšším věku nebo s příbuzným se závažnějšími diagnózami, jehož by případný přenos nákazy mohl zabít – a je hotovo.