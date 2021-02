Pořídit bydlení na Příbramsku? Levněji než u sousedů

Usadit se na Příbramsku je vcelku lákavou alternativou pro lidi, kteří hledají bydlení někde ve středních Čechách. Prostě: poblíž Prahy, ale aby to nestálo majlant. Ukázala to anketa Deníku mezi lidmi, kteří do hlavního města dojíždějí do zaměstnání - a stejně hovoří i poznatky statistiků o postavení okresu z hlediska cen nemovitostí.

Moderní bydlení - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Byty se na Příbramsku prodávaly za ceny výrazně pod celokrajským průměrem. Po Kutnohorsku byly druhé nejlevnější. Okres Příbram se však stal výjimkou z pravidla, že s rostoucím počtem obyvatel obce se zvyšuje i přepočet kupní ceny bytu na metr čtvereční. Zde se dráž prodávaly byty v obcích se dvěma až deseti tisíci obyvateli než ve městech čítajících nad deset tisíc hlav. Také rodinné domy byly na Příbramsku k mání za nižší ceny než leckde jinde; levnější vlastně byly jen na Rakovnicku a opět na Kutnohorsku. I když významnou „konkurencí“ se z cenového pohledu staly i přilehlé oblasti Benešovska (a ke zvážení měli lidé hledající nový domov, jimž tolik nezáleželo na tom, odkud budou dojíždět, rovněž Kolínsko). Příležitost nabízí Příbramsko i těm, kteří se rozhodnou sami stavět: cenami stavebních pozemků se okres zařadil k nejlevnějším oblastem kraje. Vliv polohy i velikosti Blízkost hlavního města i výhodná poloha v centru republiky. To jsou nejzásadnější vlivy, jež ženou nahoru ceny středočeských nemovitostí. Shodují se na tom realitní makléři i analytici Českého statistického úřadu, který vývoj cen sleduje dlouhodobě. Stejně jako na tom, že Středočeši si zpravidla pořizují bydlení dráž než většina zbytu republiky. Lidé s nepřihlášeným trvalým pobytem v místě bydliště stojí obce miliony korun Přečíst článek › Vliv na zdejší ceny má však nejen vzdálenost do Prahy, což prodražuje zvláště rodinné domy v prstenci obklopujícím metropoli. Vliv má i charakter konkrétního regionu. Není tak náhodou, že v rámci kraje jsou byty nejdražší na Mladoboleslavsku, nabízejícím slušně placenou práci v úspěšných podnicích i vývojových centrech. Ceny ovlivňují i další faktory; třeba poloha nemovitosti v rámci lokality dané vzdáleností od centra či stav, označovaný jako „opotřebení“. A zejména velikost obce: s počtem obyvatel zpravidla rostou u bytů i ceny, zatímco domky bývají v menších městech dražší než ve větších. Draho není jen u Prahy Jak se na vývoji cen nemovitostí ve středních Čechách projeví dopady koronavirové krize, ukáže teprve budoucnost. Čerstvě zveřejněná data statistiků, vyhodnocující předchozí období let 2017 až 2019, nicméně ukazují, že kraj byl v porovnání celorepublikovým průměrem výrazně cenově výš. A neplatí to jen pro zmiňované oblasti Prahy-východ, Prahy-západ a Mladoboleslavska, kde průměrné kupní ceny nemovitostí patřily v celostátním měřítku k nejvyšším, připomněl Ondřej Junášek z oddělení informačních služeb krajské správy statistického úřadu. „Velmi vysoko se v porovnání s republikou pohybovaly ceny bytů také v okresech Beroun, Kladno a Nymburk; v případě rodinných domů figuroval vysoko také okres Mělník,“ konstatoval. Byty podražily víc a rychleji Průměrné ceny středočeských nemovitostí ve sledovaném období stoupaly – jako ostatně i v minulosti. Mylný by však byl předpoklad, že rostly rovnoměrně. V případě bytů cenové indexy vyskočily nejvýrazněji na podzim roku 2017 (načež se postupně vracely až k úrovni počátku předcházejícího roku a znovu stoupat začaly od léta roku 2019). U rodinných domů a stavebních pozemků pak ceny vystřelily vzhůru hlavně v létě 2019; trend však byl patrný už od sklonku předchozího roku. Nepopulární, ale nutné? Středočeský kraj chce zdražit jízdné Přečíst článek › Navzdory kolísání je nicméně postupné navyšování cen nemovitostí jevem příznačným pro celé poslední desetiletí. „K vyšším nárůstům ceny docházelo u bytů a stavebních pozemků,“ upozornil Junášek na to, že zdražování domků postupovalo pomalejším tempem. Jak v Praze? Draze! I v případě bytů sice hraje roli blízkost metropole, nicméně na Mladoboleslavsku se přesto prodávaly byty o něco dráž než na Praze-východ a Praze-západ. Dá se však shrnout, že všechny tyto okresy se dostaly zhruba na polovinu pražských cen. Avšak i v kraji nejlevnější Kutnohorsko, s cenovou hladinou na úrovní třetiny průměru v hlavním městě, se v celorepublikovém žebříčku dostalo jen na 30. příčku (jde přitom o zmiňované srovnání celkem 77 okresů). Domy za Prahou jsou v celorepublikovém srovnání cen hned v závěsu za těmi pražskými. Stejně jako pro hlavní město platí, že zde ceny výrazněji kolísaly – na rozdíl od zbytku republiky, kde statistici zaznamenali kontinuální nárůst. Celokrajsky se středočeské ceny domů neblíží ani polovině pražského průměru. Nejlevněji se zde rodinné domy prodávaly na Rakovnicku, zaujímajícím v porovnání 77 okresů z celé republiky 62. pozici. Výpočet průměru prodejních cen nemovitostí Region Byty Rodinné domy Benešovsko 26 186 Kč/m2 2782 Kč/m3 Berounsko 29 915 Kč/m2 3672 Kč/m3 Kladensko 29 926 Kč/m2 3372 Kč/m3 Kolínsko 23 353 Kč/m2 2736 Kč/m3 Kutnohorsko 20 546 Kč/m2 2262 Kč/m3 Mělnicko 22 603 Kč/m2 3870 Kč/m3 Mladoboleslavsko 33 099 Kč/m2 3184 Kč/m3 Nymbursko 27 822 Kč/m2 3000 Kč/m3 Praha-východ 32 956 Kč/m2 6507 Kč/m3 Praha-západ 31 054 Kč/m2 6873 Kč/m3 Příbramsko 21 077 Kč/m2 2701 Kč/m3 Rakovnicko 21 298 Kč/m2 1925 Kč/m3 Středočeský kraj 28 212 Kč/m2 3766 Kč/m3 Hlavní město Praha 62 459 Kč/m2 9418 Kč/m3 Česká republika 26 514 Kč/m2 2645 Kč/m3

Zdroj: Český statistický úřad; údaje za období 2017 – 2019

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu