Potravinová banka nyní organizacím nabízí i roušky

Jednorázové roušky, které pomohou zabránit šíření koronaviru, mohou středočeské organizace pomáhající potřebným získat k dalšímu rozdělování prostřednictvím potravinové banky. V pátek na to na svém facebookovém profilu upozornil krajský úřad. Nezůstalo to bez odezvy, a to nejen pokud jde o dění ve skladech potravinové banky.

Pracovníci potravinové banky vydávají ze skladu ochranné roušky pro sociálně slabé občany. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Ohlasy přišly vzápětí i na sociální síti – a někteří pisatelé netajili údiv: roušky nyní, když jsou povinné respirátory nejméně třídy FFP2 třeba pro cestu do obchodu či cestování veřejnou dopravou? A už nebude stačit ani jejich náhrada v podobě dvou chirurgických roušek přes sebe? Takhle kdyby ta nabídka přišla před měsícem… Od noci na sobotu už je každému jasné, že všechno jinak. Roušky se uplatní. Vláda právě v noci vyhlásila razantní zpřísnění opatření, přičemž z jejích nových nařízení plyne, že roušky budou od pondělka muset nosit lidé prakticky všude, kde nejsou povinné respirátory. Ať vystrčí nos kamkoli, neměl by zůstávat nezakrytý; výjimkou je prakticky jen pobyt doma či situace, kdy se někdo osamoceně či ve společnosti členů stejné domácnosti toulá hlubokým lesem, kde zaručeně nepotká kohokoli dalšího. Potravinová banka výrazně zvýšila podpory potřebným. Kraj přidá peníze Přečíst článek › Jednorázové roušky od ministerstva práce a sociálních věcí distribuované Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj si obce, registrovaní poskytované sociálních služeb, neziskové a seniorské organizace mohou po předchozím objednání a domluvě na času předání vyzvednout na dvou místech. Pro severní část Středočeského kraje slouží jako výdejní místo sklad v pražských Letňanech (Toužimská 856 – budova C4 v bussines parku; telefon pro domluvu 775 022 424), pro jižní část kraje je sklad v Modleticích (Modletice 71 – „zadní“ vjezd; telefon pro domluvu 776 328 646). Možnost domluvit se na vyzvednutí roušek připomíná obcím a neziskovým organizacím i hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Na pondělním zastupitelstvu Středočeského kraje jsme jednomyslně schválili příspěvek potravinové bance ve výši jednoho milionu korun,“ konstatovala. Zvýšení tradičně poskytované podpory ve výši 550 tisíc korun bezmála na dvojnásobek nicméně s distribucí roušek nesouviselo. Šlo o reakci na to, že v době koronavirové krize výrazně vzrostl počet odběratelů i přerozdělovaných potravin určených potřebným. Ty od potravinové banky získávají především organizace zajišťující další pomoc; existuje však i možnost přímé podpory zacílené na konkrétní lidi.