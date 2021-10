Prostřednictvím velvyslankyně se představitelé kraje snaží navázat kontakty s Dolním Rakouskem – spolkovou zemí, která obklopuje hlavní město Vídeň. Spolupracovat má v úmyslu v rámci iniciativy CAPREX , což je podnět vzešlý v roce 2018 z iniciativy Středočeského kraje a Braniborska, a to s cílem porovnávat hospodářskou politiku a inovační strategie nejen navzájem, ale ještě právě s Dolním Rakouskem a finskou provincií Helsinki-Uusimaa. Speciálně v okolí Vídně by se Středočeši rádi inspirovali v tom, jak se daří komunikovat s investory a spolupracovat s nimi a jaké jsou cesty k podpoře reinvestic.

S poznámkou, že se sousedními státy je žádoucí navazovat vztahy na všech úrovních, informoval kraj na sociálních sítích o pondělním setkání hejtmanky Peckové s rakouskou velvyslankyní Bettinou Kirnbauer. Ta postupně navštěvuje různé regiony; třeba na počátku června zavítala do Českých Budějovic. A středočeští představitelé mimo jiné oceňují rychlou pomoc, již záchranné týmy z Rakouska poskytly rovněž v červnu na jihu Moravy, kde řádilo tornádo.

Září je pro Středočeský kraj měsícem navazování přátelských vazeb s partnery ze sousedních států. Na sociálních sítích to uvedl krajský úřad s odkazem na cesty středočeských delegací vedených hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) na Ukrajinu (Kyjevská oblast) a do Maďarska (župa Pešť) – a přivítání velvyslankyně Rakouska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.