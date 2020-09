Poučení od policistů budou dětem připomínat drobné dárky

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prvních osm dnů v září se cesty do škol týkaly i středočeských policistů. Ano; nejen ke školám, ale také přímo do škol. Ve středu na to na to upozornila Barbora Schneeweissová z krajského policejního ředitelství. V rámci projektu Zebra se za tebe nerozhlédne se školákům věnovali jak policisté z oddělení tisku a prevence, tak desítky zástupců týmů dopravních inspektorátů.

Z projektu Zebra se za tebe nerozhlédne. | Foto: Policie ČR