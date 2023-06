/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Příbramsku i na dalších místech ve středních Čechách. Na koncerty, festivaly, historické slavnosti, jarmarky a trhy, ale i na bubnování u menhirů za slunovratu, svatojánskou noc ve skanzenu, velkou modelářskou přehlídku, jízdy důlním vláčkem, sraz veteránů nebo den koní.

Zahájení Královského stříbření Kutné Hory. | Video: Deník/Irena Blahníková

PŘÍBRAMSKO

Festival Odraz



Kdy: od čtvrtka 22. do neděle 25. června

Kde: Příbram, Pražská a okolí

Za kolik: neuvedeno



Festival mladé kultury, ve čtvrtek vernisáž v čajovně a koncerty na náměstí, v pátek debata o budoucnosti, koncerty pod podlahou v Junáči, v sobotu workshopy, besedy, swap, živá stage, sklepní koncert, v neděli workshopy, besedy, divadlo, autorská čtení, filmy, slam exhibice a další.

Výstava kaktusů a sukulentů

Kdy: od pátku 23. do neděle 25. června od 9.00

Kde: Milín, kulturní dům

Za kolik: vstupné dobrovolné

Poradenská služba, nabídka rostlin i semenáčků. Pořádá Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Milín.

Dědo, jak to tenkrát bylo



Kdy: sobota 24. června a neděle 25. června od 9.00

Kde: Příbram, důl Anna

Za kolik: 60 korun



Nový program hornického muzea pro rodiny s dětmi od tří let, vzpomínky na práci a život horníků na Příbramsku. Interaktivní a pro děti přívětivá forma, mnoho zajímavých informací od pamětníků, jízda důlním vláčkem, prohlídka části podzemí a parního těžního stroje. Výhodou je předchozí rezervace.

Školní zahradní slavnost

Kdy: sobota 24. června od 13.00

Kde: Milín, základní škola

Za kolik: neuvedeno

Zahradní slavnost základní školy, bohatý program na pódiu včetně závěrečného rockového koncertu mladé kapely, zahrada se stanovišti se zajímavými aktivitami, šerpování deváťáků.

Beerfest Nechvalice



Kdy: sobota 24. června od 15.00

Kde: Nechvalice, hřiště

Za kolik: 280 korun/předprodej, 350 korun/na místě



Hrají Civilní obrana, Maniac, Covers for lovers, Tortilla, Náhodný výběr, Warování, Zakázaný ovoce. Moderuje Šárka Stejskal.

Jinecký trilobit aneb Bezpečně na cestách

Kdy: pátek 23. června od 18.00 a sobota 24. června od 14.00

Kde: Jince, náměstí, park a okolí

Za kolik: zdarma

Městys a místní hasiči navazují na tradici Jineckých slavností. V pátek loutkové divadlo pro děti Špalíček Plzeň, Divadlo Za Vodou Čenkov a diskotéka pod širým nebem. V sobotu loutkové divadlo Čert a Káča, koncert Lenky Filipové, Petra Koláře a dívčího elektrického smyčcového tria Inflagranti, večerní diskotéka. V obou dnech nafukovací překážková dráha, dopravní hřiště, simulátor přetočení auta, laserová střelnice, rodeo býk a mnoho dalšího.

Dívčí válka



Kdy: pátek 23. června od 19.00

Kde: Nový Knín, letní kino

Za kolik: 330 korun/předprodej, 400 korun/na místě



Divadelní představení v podání Čechova prozatímně osvobozeného divadla. Komedie na motivy české pověsti.

Festival divadla a hudby Kahan

Kdy: sobota 24. června

Kde: Příbram, lesní divadlo Skalka - Nové Podlesí

Za kolik: 120/předprodej, 180/na místě, děti do 12 let zdarma

Vítání léta, pohodový festival zaměřený převážně na folk a podobné žánry, kapela Jindřišky a Honzy Brožových Devítka, Petr Vašina s Míšou Mádlovou, Naopak, MeziMěsto, ZHurta, Potokap, taneční skupina Zářící ženy, divadlo pro děti.

Dětské rybářské závody



Kdy: sobota 24. června od 7.30

Kde: Milín, nádrž Bahno

Za kolik: 30 korun/startovné



Dětské rybářské závody, přihlášení od 7.30 hodin, start v 8.00 hodin, ukončení a vyhlášení výsledků v poledne.

BEROUNSKO

Summer Rock Fest Beroun



Kdy: sobota 24. června od 16.00

Kde: Beroun, kemp Na Hrázi

Za kolik: 460 korun/na místě, 360 korun/předprodej



Hrají legendární Vitacit, Tam, Finnlandia, Purplemania s hity kapely Deep Purple, Bugr. V kempu lze stanovat, přijet s karavany. Na místě dětské hřiště, nafukovací hrad, lodě, paddleboardy.

Svatojanská pouťKdy: sobota 24. června od 9.00 a neděle 25. června od 9.30

Kde: Svatý Jan pod Skalou

Za kolik: zdarma, na divadlo a indické odpoledne vstupné dobrovolné, na koncert 80 korun

V sobotu volejbalový turnaj na hřišti, vysvěcení nového kříže na Skále, přivítání poutníků v kapli sv. Maxmiliána na hřbitově otevřený výstavy snímků Patera Karla Dvorského z Tetína, dechovka Berounská šestka u autobusové zastávky, divadelní pohádka v klášterní zahradě (vstupné dobrovolné), koncert Caroline Band v amfiteátru (vstupné 80 korun). V neděli poutní mše svatá, indické odpoledne v sále pod restaurací Obecná škola (vstupné dobrovolné), koncert v kostele sv. Jana Křtitele - pěvecký sbor Lucky Voice Band.

BENEŠOVSKO

Koncert skupiny Jelen



Kdy: pátek 23. června od 18.00

Kde: Konopiště, Přírodní divadlo Konopiště

Za kolik: 617 korun



Skupina Jelen slaví 10 let od svého založení a koncert si připravili také do krásného Přírodního divadla Konopiště. Během večera zazní výběr těch největších hitů kapely, doplněných o songy ze zatím posledního studiového alba. Na koncertu se představí také Pavel Callta s kapelou a vítěz Českého slavíka ATMO music. Areál bude otevřen od 18 hodin.

Bystřický pouťový jarmark

Kdy: sobota 24. června od 8.00

Kde: Bystřice

Za kolik: zdarma

Tradiční Bystřický pouťový jarmark. „Přijďte si nakoupit suroviny, výrobky nebo si dát dobrou kávu," lákají pořadatelé. Pouťový farmářský trh zpestří staropražské písničky v podání kapely Motovidlo, na nejmenší návštěvníky čeká dobový historický kolotoč.

BOLESLAVSKO

Velká mordovka



Kdy: sobota 24. června od 8.00

Kde: Lipník, skanzen Mordové rokle

Za kolik: vstup do areálu zdarma, komentovaná prohlídka 100 korun



24. ročník tradičního srazu vojensko-historických vozidel. Pro děti bude na místě stánek s malováním na obličej, projížďka vojenskou technikou a jiné.

Den záchranářů

Kdy: sobota 24. června od 13.00

Kde: Mladá Boleslav, zaměstnanecké parkoviště Škoda Auto u 7. brány (vedle Bondy centra)

Za kolik: zdarma

Dynamické i statické ukázky práce složek Integrovaného záchranného systému, přehlídka techniky či hasičský čtyřboj. Pro děti budou připraveny nejrůznější atrakce včetně show se superhrdinkou Wonder. O hudbu se postarají Olympic Revival, Luboš Odháněl a W.I.X. a kapela Like-it. Během akce je možné si nechat změřit tlak či nechat zjistit krevní skupinu.

KLADENSKO

Benediktinská noc



Kdy: sobota 24. června od 17.00

Kde: Kladno, zahrada zámku

Za kolik: 100 korun



Historická akce, romantický letní podvečer věnovaný benediktinským stopám v Kladně. Večerní procházka oživlými zámeckými expozicemi a historickými prostorami zámku a zahrady, návštěvníci si vyzkoušejí, jak se dříve tiskly a zdobily knihy a psalo brkem, rozhýbají se při kejklířských workshopech a střílení z kuše nebo luku, zažijí ohňovou šou.

V říši hmyzu

Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Zájezd, zoopark

Za kolik: 150 korun/dospělý, 120 korun/student, 100 korun/dítě od 3 do 15 let

Zajímavosti nejen o motýlech, včelách, dalších zástupcích hmyzu a pavoucích, ale také o tom, proč je hmyz důležitý a jak moc je rozmanitý. Kdo přijde v jakémkoli kostýmu z říše víl nebo bezobratlých (třeba jako motýlek, včelka, komár, pavouk či moucha), dostane malou odměnu od motýlí víly. Tematická dílnička, skákací hrad, vzduchová trampolína a malování na kamínky a na obličej.

KOLÍNSKO

Craft Beer Fest



Kdy: sobota 24. června od 12.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma



2. ročník akce Craft Beer Fest, řemeslné pivovary z celého Česka. Spodně či svrchně kvašená piva? Tmavá či světlá? Co pivovar, to jiná chuť. Vystoupí kapely ReGen, Unikátní Popkorn a Crossband. Po celý den budou na pódiu probíhat zajímavé soutěže s pivní tematikou. Pivo se bude čepovat výhradně do skla. Festivalová sklenice, která bude sloužit jako vstupenka na akci, bude k zakoupení přímo v místě konání za 120 korun.

Tajemství svatojánské noci ve skanzenu v Kouřimi

Kdy: pátek 23. června od 19.00

Kde: Kouřim, Muzeum lidových staveb

Za kolik: 50 – 270 korun

Prožijte svatojánskou noc ve skanzenu. Kromě jedinečné noční atmosféry místa se dozvíte mnohé o kouzelném kvítí, upletete si věnec z magických bylin… Pokud počasí dovolí, vzplane oheň letního slunovratu, pokud počasí nedovolí, je připravena i mokrá varianta. O zpěv a tanec se postará folklorní soubor Barunka z České Skalice. Více na webu skanzenkourim.cz.

KUTNOHORSKO

Královské stříbření Kutné Hory



Kdy: sobota 24. června a neděle 25. června

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 80 - 700 korun



Velkolepý scénář slavnosti navrací Kutnou Horu do dob o šest set dvacet let zpět, až na konec 14. a začátek 15. století. Na dva dny ožije celé město fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Aktéři i diváci navracejí se do doby, kdy byla Kutná Hora na vrcholu prosperity. Po devíti letech se navíc program letos vrací do původního prostoru – zrekonstruovaného parku pod Vlašským dvorem.

Slunovratové bubnování u menhirů

Kdy: sobota 24. června od 13.00

Kde: Kutná Hora, u menhirů

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Spolek Denemark zve všechny milovníky bubnů, tance, ohně a spiritualismu na další ročník Slunovratového bubnování ke kutnohorským menhirům. Těšit se můžete na obřad s bubny, noční fireshow a chození po žhavých uhlících. Připravená je i přednáška o léčbě pijavicemi a další zajímavosti. Občerstvení zajištěno, můžete si dát alko i nealko, pořadatelé počítají s jedlíky masa i vegetariány. Přespat můžete již od pátku přímo na místě pod širákem, ve stanu nebo v autě.

MĚLNICKO

Wrestling show



Kdy: sobota 24. červ na od 18.00

Kde: Mělník, náměstí Míru

Za kolik: zdarma



Český VcV Originál Wrestling se vrací domů do Mělníka, kde v rámci oslav 11. výročí od založení VcV proběhne velká wrestlingová událost.

Den dětí a koní Na Podkově

Kdy: neděle 25. června od 10.00

Kde: Mělník, areál Na Podkově v ulici Nad Jatkami

Za kolik: vstup zdarma, příspěvek za svezení na koních či ponících v libovolné výši, ale nejméně 50 korun

Členové Jezdeckého klubu Mělník pořádají oslavu svátku dětí spojenou se setkáním lidí očarovaných krásou koní. Jezdecký výcvik dětí na ponících, Working Equitatinon - nová jezdecká disciplína, skokový výcvik příštích šampionů, výcvik kaskadérských koní pro film, výcvik ve skákání mladého plemenného hřebce, hobby horsing, kostýmové skákání, agility, zápis tříletých klisen do plemenných knih, mažoretky, ukázka pěti hříbat narozených v letošním roce.

NYMBURSKO

Street Food Festival v Lysé nad Labem



Kdy: sobota 24. června od 10.00

Kde: Lysá nad Labem, Husovo náměstí

Za kolik: zdarma



Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Bleší a vinný trh v Nymburce

Kdy: sobota 24. června od 11.00

Kde: Nymburk, park pod Vodárenskou věží

Za kolik: zdarma

Příznivci trhů, obchodů i těch výměnných, prohledejte své půdy, sklepy, šatníky i garáže. Ten, kdo rád prodává, kupuje či vyrábí originální výrobky, ať neváhá a dorazí. Pro děti bude připraveno hned několik dílniček.

PŘÍBRAMSKO

RAKOVNICKO

Den otevřených dveří



Kdy: pátek 23. června od 9.00

Kde: Rakovník, knihovna

Za kolik: neuvedeno



Den otevřených dveří dlouho očekávaného objektu, Městské knihovny Rakovník - Víceúčelového studijního a společenského centra na Husově náměstí 167.

Modelvíkend v Lužné

Kdy: sobota 24. června a neděle 25. června od 9.30

Kde: Lužná u Rakovníka, muzeum Českých drah

Za kolik: neuvedeno

Desátý ročník modelářské výstavy zaměřené nejen na železniční modelářství, ale i na modely silniční nebo bojové techniky, letos s mezinárodní účastí. V rámci akce se koná Mistrovství České republiky v železničním modelářství včetně výstavky soutěžních modelů.