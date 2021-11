Jejich cíl je jasný: pisatelům nejde o to, aby se od hygieniků něco dozvěděli (třeba jak se zachovat v konkrétní situaci). Snaží se je přimět, aby se soustředili na naplnění povinnosti odpovídat – a neměli čas na jinou práci. Dotazy totiž posílají odpůrci aktuálních opatření proti šíření koronaviru na výzvu iniciativy kolem zpěváka Daniela Landy.

Hygieniky tyto e-maily skutečně začaly zahlcovat. Do čtvrtka přišlo těchto dotazů 453, někdy i deset od jediného člověka, během pátečního dopoledne další stovka, potvrdila Deníku příval žádostí o informace Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Nepopírá, že dotazy chodily už dříve, avšak byly jiné: pisatelé většinou sháněli informace s tím, že se chtějí něco dozvědět. Z těch nynějších přímo čiší jiný záměr: přidělávat práci a zdržovat.

Šikanovat hygieniky? Takový je cíl

Najdou se i dotazy z různých adres, které jsou jeden jako druhý. Vycházejí totiž ze společné předlohy. Ta vznikla v rámci kampaně Zlatý špendlík, spojované ponejvíce s hudebníkem Danielem Landou, a její cíl je neskrývaný: hygieniky záměrně zahltit, aby neměli čas na běžné úkoly a úkony. „Šikanou proti šikaně,“ hlásá motto akce.

Organizátoři vyzývají příznivce, aby s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím (takzvané sto šestky; jde o zákon č. 106/1999 Sb.) požadovali po hygienických stanicích ke konkrétním dnům konkrétní čísla o provedených kontrolách nebo o datech o vydaných karanténích opatřeních. A odpověď si tazatelé mají přát v dopise zaslaném na adresu trvalého bydliště. Organizátoři kampaně upozorňují, že hygieny jsou povinny v zákonné lhůtě informaci poskytnout.

Hygiena vymýšlí, jak vyhovět zákonu

„Odpovíme,“ řekla Deníku Šalamunová, přičemž upřesňuje, že do 15 dnů. Jen v odůvodněných případech zákon připouští prodloužení na 30. A potvrzuje, že do naplnění zákonné povinnosti bude třeba zapojit víc pracovníků: jak kvůli sběru podkladů, tak v rámci vypracování odpovědí. Ještě se ale bude upřesňovat, jakou formou se hygienici do této korespondence pustí a kdo všechno bude mít tuto práci na starosti. Dosud bývalo zvykem, že na „sto šestky“ zpravidla odpovídalo právní oddělení krajské hygienické stanice, a to na základě podkladů z příslušného odboru.

Nepochybně se také o svou taktiku jednotlivé krajské hygieny podělí navzájem. V té souvislosti Deník zaznamenal, že někde uvažují o možnosti zveřejňovat souhrnné tabulky s čísly o kontrolách a karanténních opatřeních na webu, což by mohlo umožnit pro většinu tazatelů „sekat“ odpovědi ve velkém podobně, jako jsou podle jednotného mustru vznášeny dotazy: vámi požadované údaje jsou publikovány tam a tam. Zda je to cesta, jíž se vydají středočeští hygienici (a zda je vůbec schůdná), ale není jisté. Formu, jakou budu odpovídat, prý teprve ladí.

Hodně práce i bez záměrného zdržování

Tak jako tak ale špendlíková kampaň hygienickou stanici zatíží, a to na odborných odděleních i na dalších pracovištích: přípravou pokladů a rozesíláním odpovědí. Pisatelé dotazů nicméně svého cíle nedosáhnou, ujišťuje Šalamunová. „Čas vynaložený na tuto práci by neměl zbrzdit kontrolní činnost ani trasování,“ řekla v pátek Deníku.

Připouští však, že s postupem koronavirové pandemie přibývá hygienikům i bez špendlíkové kampaně tolik práce, že se trasování kontaktů může protahovat. Zatímco dřív bývalo zvykem, že se hygiena ozvala do 48 hodin, dnes telefonuje třeba i třetí den. V případě dětí se to stále snaží stíhat dřív, v čemž jim výrazně pomáhají i informace od ředitelů škol: vedle koho žák seděl, zda se třída někdy míchá s nějakou jinou skupinou, jak chodí na oběd… Naopak komplikací se stává, pokud po pozitivním výsledku antigenního testu z pondělka rodiče své dítě přihlásí na PCR přetestování třeba až ve čtvrtek: buď dřívější termín nesehnali kvůli nedostatečné kapacitě testovacích míst, nebo se tak prostě rozhodli.