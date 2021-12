Pracovat u středočeské policie chtějí stovky uchazečů. Uspějí desítky

Přes osmdesát nových policistů a policistek letos nastoupilo do řad středočeské policie. Uvedla to policejní mluvčí Vlasta Suchánková poté, co krajský ředitel Václav Kučera přivítal na ředitelství na Zbraslavi další necelé dvě desítky těch, kteří se stanou kolegy nejnověji. Přibývat budou i další.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nováčci v řadách středočeské Policie ČR. | Foto: Policie ČR

„Přes tři sta žádostí o vstup do služebního poměru má personální pracoviště, které řeší přijímání nových policistů a policistek, rozpracováno,“ konstatovala Suchánková. Ne všichni ale uspějí, i když splňují základní vstupní podmínky, k nimž patří vysvědčení o maturitní zkoušce a trestní bezúhonnost (občas se hlásí uchazeči, kteří těmto podmínkám nevyhoví; ti pak odpadnou hned na začátku). Zdroj: Youtube I když se proti dřívějšku zmírnila některá kritéria zdravotní způsobilosti – například už nevadí brýle a překážkou na cestě k uniformě není ani alergie – policie podle Kučerových slov neustupuje v případě testů fyzické zdatnosti a psychotestů. Přijatí nováčci ale do služby v terénu nenastoupí hned. „Čeká je nabírání zkušeností; zejména nástupní škola, která je na povolání policisty připraví jak teoreticky, tak i prakticky,“ vysvětlila mluvčí s dodatkem, že po dobu přípravy budou mít nováčci zajištěné bezplatné ubytování, stravu, pobírat nástupní plat – a po půlroce obdrží i náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Kraj policii pomůže s nákupem vybavení i zlepšit zázemí jednotek Po absolvování školy pak zamíří na různá oddělení v rámci kraje: nejen na obvodní oddělení, ale i k dopravní či hlídkové službě. Zájem o práci u středočeské policie od počátku roku projevilo přes jedenáct set mužů a žen, kteří následně podali žádost o přijetí. Výběrové řízení je ale skutečně náročné.

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu