Informaci zveřejnil předseda spolku Archetyp Jiří Sedláček, který oblíbené farmářské trhy pořádá nejen na podskalské náplavce u Vltavy, ale také na „Heřmaňáku“ a Kubánském náměstí.

Řešení podle Sedláčka spočívalo v tom, že by se příchod na Náplavku omezil na dva vchody, aby bylo možné regulovat počet návštěvníků. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) omezila kapacitu venkovních trhů na jednu osobu na 15 metrů čtverečních plochy. Jelikož se dá dostat na náplavku Rašínova nábřeží více než deseti vchody, znamenalo by to uzavření těch zbylých, dodal předseda spolku a šéf Asociace farmářských tržišť ČR.

Sedláček uvedl pro agenturu ČTK, že magistrátní firma ještě v úterý s tímto návrhem souhlasila, ve čtvrtek však spolek obdržel dopis, kterým TCP souhlas zrušila. Sedláček řekl, že se bude příští týden snažit pronajimatele přimět ke změně názoru. Jeho navržené řešení je podle něj jediné možné.

Kdo tu uhradí?

„Chceme je přesvědčit o tom, že pokud budou platit tato vládní nařízení, tak je to jediná možnost,“ řekl. Dodal, že jinde v Praze se trhy konají i s omezením přístupu. Archetyp fanouškům prostřednictvím facebookových stránek vzkázal: „Nevěšte hlavy a běžte nakoupit jinam!“

Ale to se lehko řekne… V diskuzi ovšem někteří prodejci namítají, že měli už připraveno zboží k sobotnímu prodeji. Některé produkty navíc mají dřívější datum spotřeby. „Takže celá práce přijde vniveč a spousta zboží je na vyhození? Jestli pak to někdo uhradí? To je fakt cílená likvidace,“ stěžuje si jedna z diskutujících. Těšili se pochopitelně i zákazníci, kteří vnímají tuto informaci jako další „klacky pod nohy“.

Farmáři přitom dlouho bojovali, aby mohli v době koronavirových restrikcí otevřít. Trhy Babišův kabinet zakázal koncem ledna, omezeny byly i loni. Na Rašínově nábřeží se přestaly konat koncem října poté, co se na sociálních sítích objevila fotografie přeplněné náplavky. Znovu se k Vltavě vrátily před Vánocemi.

S rozestupy a bez občerstvení

Od tohoto pondělí mohla farmářská tržiště znovu fungovat, ale platí celá řada pravidel. Kromě zmíněné regulace návštěvníků musí být odstupy mezi stánky nejméně dvoumetrové. Zakázán je také prodej občerstvení nebo umístění stolů a míst k sezení. Nesmí se prodávat třeba ani rukodělné výrobky.

Náplavka v Praze hostí farmáře a další podnikatele už přes deset let. Jenže kvůli covidu se stalo toto místo pro vládní představitele a další experty vítaným příkladem nezodpovědného přístupu občanů. Dokonce je dění na vltavském břehu občas (poněkud bizarně) dáváno do souvislostí s přeplněnými nemocnicemi a úmrtími jinde v republice.

Metropole má farmářských trhů spoustu. Konají se třeba na náměstí Jiřího z Poděbrad či na Vítězném náměstí, řečeném „Kulaťák“. V areálu Pražské tržnice v Holešovicích znovu otevřela také Hala 22, kam si lidé chodí nejen pro ovoce a zeleninu.

„Nechápu, proč Náplavka všem tak vadí,“ zhodnotila celou situaci v příspěvku další nespokojená občanka. Pražský radní Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09) nepřímo přiznal, že důvodem byla i dřívější negativní medializace. „Náplavka je hodně svůdná k tomu, aby tam přišlo tisíc lidí. Nechtěl bych, aby Praha zase byla všude za příklad, jak má tisíc lidí na jednom místě a nedá se to uhlídat,“ prohlásil Chabr.