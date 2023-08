Pracovníci velkoskladu Albert v Klecanech u Prahy objevili v sobotu neobvyklou zásilku. Mezi biobanány z Ekvádoru leželo 646 kilogramů kokainu. Zásilku zajistila Národní protidrogová centrála. Hned druhý den poté zveřejnil ROPID, organizátor veřejné dopravy v Praze a středních Čechách, ironizující tweet. Podobně reagoval před časem i na výroky herce Jaroslava Duška o onkologických pacientech.

Balíčky s bílým práškem našli pracovníci velkoskladu mezi paletami s biobanány náhodou. „Policisté z Národní protidrogové centrály (NPC) testem náhodného vzorku prokázali, že se jedná o omamnou látku kokain,“ potvrdila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová s tím, že látka má pravděpodobně velmi vysokou čistotu.

Den poté nález s vtipnou nadsázkou okomentoval ROPID. „S naší online mapou http://mapa.pid.cz vám nic neunikne! Na snímku právě míří spoj linky 374 nabrat cestující do zastávky Klecany, Ahold, kde výraz ‚sjetí z trasy' nyní nabírá zcela nového významu,“ uveřejnil v neděli večer na sociální síti Twitter.

Autobusy nesnášely život

Podobně rychlou reakci zveřejnil organizátor dopravy i v červenci, a to v souvislosti se slovy herce Jaroslava Duška, který v rozhovoru uvedl: „Moje maminka zemřela na rakovinu. To byla její volba. Všichni umřeli na rakovinu. Babička, děda z máminy strany. A co je to rakovina? Tak se ptejme. Umřeli na rakovinu. A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe,“ řekl tehdy Jaroslav Dušek.

Nedlouho poté ohlásil ROPID zpoždění spojů pražských autobusových linek v ulici Duškova s tím, že autobusy pravděpodobně nesnáší život a ještě nepřišly na to, že to mohou otočit. „Občas si dovolíme reagovat s jistou nadsázkou i na události, které aktuálně hýbou sociálními sítěmi. Zvyšujeme tím povědomí o veřejné dopravě i u lidí, kteří naše kanály nesledují,“ řekl tehdy Pražskému deníku mluvčí ROPID Filip Drápal. „Ve výsledku tak pomáháme navádět další uživatele veřejné dopravy k využívání praktických informací o každodenním provozu,“ doplnil.

Sociální sítě žijí vtipy

Kromě ROPIDu se na sociálních sítích rozhodlo nález kokainu s nadsázkou komentovat hned několik uživatelů. „Ještě, že jsou pracovníci tak poctiví, mohli být v balíku.“ nebo "Tak bodejť by se nezdražovaly, když jsou s aditivy.“ V další reakci jedna z uživatelek sděluje, že: „já snad půjdu makat do skladu v supermarketu. Půl várky a nemusím do konce života pracovat!“

Ve skladu Albertu u Prahy našli pracovníci mezi biobanány 646 kilogramů kokainu

Informaci Národní protidrogové centrály, že překupníci pravděpodobně udělali při přepravě chybu, ironizoval další uživatel sociálních sítí: „Asi to schovali do špatného hrníčku. Chtěl bych vidět ten xicht toho distributora, kterému místo kokainu za 2 mld. Kč došla krabice plná banánů.“