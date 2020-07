"Během té doby opravíme zatím nejdelší úsek v samotném centru Prahy," uvedla Aneta Řehková, mluvčí DPP. Vlaky v té době pojedou pouze v úsecích mezi Letňany a Hlavním nádražím a mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. V uzavřeném úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání zavede DPP náhradní autobusovou linku XC.

S výměnou starých dřevěných pražců za nové betonové se na lince C letos začalo už na jaře. První výluka kvůli tomu proběhla v období Velikonoc. Tehdy dělníci v úseku Pražského povstání – Pankrác nahradili 404 pražců.

Nynější rekonstrukce bude ještě větší. Týkat se bude 588 starých dřevěných plátů. Podle Pražské integrované dopravy je výluka nevyhnutelná. "Pokud by se měl využít jen čas, kdy není metro v provozu, trvala by výměna všech pražců desítky let," vysvětluje její mluvčí Filip Drápal. "Za tu dobu by pražce, které teprve na výměnu čekají, dál vysychaly nebo naopak hnily," dodal.

Původně se počítalo s tím, že trasa bude uzavřená deset dní. Práce chce ale dopravní podnik urychlit a dokončit o den dříve.

Nynější výluka není poslední, která letos na lince C proběhne. Další je naplánovaná na září, kdy pracovníci dopravního podniku vymění 198 pražců mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov a společně s tím také dalších 98 pražců mezi stanicemi Budějovická a Kačerov. Tato výluka se uskuteční od 26. do 29. září.

Celkem tak letos dopravní podnik vymění přes tisíc dosluhujících pražců, z nichž některé dokonce pamatují zahájení provozu metra v roce 1974.