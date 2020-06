Olbrachtova a Pankrác mají své vítězné návrhy výtvarné podoby už od loňského léta kvůli odevzdání projektové dokumentace. Ta by měla být u dalších tří stanic hotová nejpozději v prosinci 2020. Společné prvky z mobiliáře budou podle magistrátu ještě podrobeny samostatné designérské soutěži.

Představitelé hlavního města si přejí, aby „déčko“ bylo vizuálně sjednocené podobně jako linka A, jejíž většina stanic byla postavena na konci 70. let minulého století. Cestujícím by tak mělo být v budoucnu jasné, na které lince metra se zrovna nacházejí. O jednotnou identitu plánovaných stanic se postaral právě herec a populární architekt David Vávra.

„Soutěž na výtvarnou podobu nově projektovaných stanic metra D potvrdila úvahu, že současné umění může vstoupit do veřejného prostoru. Jestli se záměr podaří realizovat, Praha se opět o krůček posune svobodné společnosti, kde o existenci umění ve městě nerozhodují stranické aparáty, ale vizionářská idea jedince,” řekl předseda hodnotící komise Vávra. V porotě byli i lidé z Metroprojektu coby zhotovitele stavby a dopravního podniku (DPP).

Podobný postup chce vedení metropole dodržet i pro další úseky „modré“ linky. Podle plánů by se mělo začít stavět mezi Pankrácí a Olbrachtovou. Cena přesáhne 10 miliard a trvat má sedm a půl roku. Následně bude trasa prodloužena do Písnice a v závěrečné fázi by měla spojit Pankrác a Náměstí Míru. Jenže kvůli námitkám firmy Eurovia i kvůli onemocnění covid-19 se začátek prací zkomplikoval. Zahájen byl zatím pouze geologický průzkum.

Hřib: Praha neslevuje ani v oblasti estetiky

„Čeká nás ještě hodně práce, než se výtvarné návrhy přetaví ve spolupráci s výtvarníky a architekty do finální podoby,” přiznal také Petr Witowski, generální ředitel DDP. Probíhající veřejné soutěže každopádně ocenil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti): „Praha tak neslevuje ani v oblasti estetiky z ambice uskutečnit moderní vize a představit takovou podobu stanic nového metra, která obstojí ve světové konkurenci.“

Výsledek může posoudit sami podle přiložených vizualizací. U Nemocnice Krč se vizuální umělec Jiří Černický držel hlavních témat stanice a umělecký koncept rozdělil do dvou okruhů – lékařství a přírodních věd. Například na stěně podél kolejiště Černický nakreslil interaktivní „multi-graf“ v podobě ornamentu vyjadřujícího životní funkce člověka. Vitrážová kolečka by pak měla připomínat pohled do mikroskopu.

Malíř a sklář Vladimír Kopecký se u stanice Nádraží Krč musel popasovat s tím, že její nástupiště nebude v podzemí. Podle výtvarníka tak mohou nastat „problémy s proměnou prostoru v různé denní době i vnímáním uměleckého díla při pohledech na objekt zvenčí i zevnitř do okolí“.

Novodvorskou ztvární sochař stanice Vyšehrad

Sochař a oceňovaný výtvarník Stanislav Kolíbal je autorem pankráckého předmostí Nuselského mostu u stanice Vyšehrad na lince C. V budoucnosti by se mohl Kolíbal dočkat suverénní realizace uvnitř plánované stanice Nové Dvory, což se dá vnímat zároveň jako určité „historické zadostiučinění“.

„Výtvarné řešení stanice Novodvorská tvoří dva devět metrů dlouhé reliéfy nad vstupem na pojízdná schodiště. Pro odlišnost je hlavním motivem jednoho kruh a u druhého čtverec. Vlastní stěny tunelu tvoří systém ostře barevných rovnoběžek, jež svojí nepravidelností a dynamikou kontrastují se systémem obkladových desek. Aby se však s nimi co nejvíce propojovaly, vycházejí velmi často z jejich obvodů a průsečíků,” popsal využití geometrie čtyřiadevadesátiletý držitel státního vyznamenání.