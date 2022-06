Od 13. července do 24. srpna nabídne Cyklohráček sedm jízd z Prahy mířících do různých atraktivních oblastí Středočeského kraje. Chybět nebudou výlety do brdských i křivoklátských lesů, stejně jako třeba do horního Posázaví nebo na Podblanicko. Do míst, kam běžně nejezdí, bude tento výletní vlak vyrážet vždy kolem deváté hodiny z pražského hlavního nádraží.

S příjezdem do metropole při návratu se počítá odpoledne až vpodvečer: mezi 16. a 18. hodinou. I v případě těchto výletů platí nabídky Cyklohráčku známé z běžných víkendových jízd: možnost přepravy většího množství jízdních kol či nabídka minibaru s možností nákupu občerstvení.

První výlet z této nové série, chystaný na 13. července, nabídne jízdu z Prahy na Vrané nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Dobříš. Výletníci se tak mohou nechat odvézt třeba za návštěvou barokního areálu Skalka u Mníšku, muzea trabantů v Nové Vsi pod Pleší, Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše či zámků v Mníšku a v Dobříši.

Cíli vybranými pro další týdny jsou pak Vlašim (20. 7.), Křivoklát a Roztoky u Křivoklátu (27. 7.), Březnice a Rožmitál pod Třemšínem (3. 8.), Sázava a Kácov (10. 8.), opět Vrané nad Vltavou a Dobříš (17. 8.) – a na konec Křivoklát, Rakovník i Lužná u Rakovníka (24. 8.).